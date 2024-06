Sensationelle Stimmung bei Wahlkampf-Finale der Freiheitlichen in Wien-Favoriten

Mitten im Bezirk, in dem es die meisten Messer-Attacken Wiens gibt und sich die Migranten-Kriminalität trotz Waffenverbotszone rasant ausweitet, nämlich in Favoriten, hielten FPÖ-Chef Herbert Kickl und EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky gestern, Freitag, die Schlusskundgebung für den EU-Wahlkampf ab. Die Stimmung war sensationell.

“Ära der Volkskanzlerschaft”

Eine unüberschaubare Menge auf dem Viktor-Adler-Markt, Stimmungsmusik der John Otti Band und zwei in Hochform agierende FPÖ-Politiker – das war das Wahlkampf-Finale der Freiheitlichen für die EU-Wahl morgen, Sonntag. FPÖ-Chef Herbert Kickl beschwor eine „Wende zum Guten“, „eine Ära der Volkskanzlerschaft“, für die die EU-Wahl nur der erste Schritt sei. Den Eliten müsse eine Lektion erteilt werden.

„Wir holen uns Österreich zurück“

EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky sprach an, was in Wien viele bedauern. Noch vor Jahren, so Vilimsky, habe es auf dem Viktor-Adler-Markt noch Würstel und Leberkäse gegeben. Heute würde man hier fast nur mehr Dürrem, Kebap „und wie sonst das ganze Zeug heißt“ finden. Den Islamisten rief er zu: „Schiebt euch euer Kalifat sonst wohin!“ Und noch bevor die Bundeshymne gesungen wurde, propagierte Vilimsky: „Wir holen uns Österreich zurück“. Zum Abschluss gab es dann auch noch die FPÖ-Hymne der John Otti Band „Immer wieder Österreich“.