Koste es, was es wolle! ÖVP-Spesen für Coaching und Trip nach Las Vegas

Inflation, Arbeitslosigkeit und teure Spritpreise inklusive CO2-Steuer machen den Österreichern zu schaffen. Jetzt kam heraus, dass sie zudem auch noch Luxus-Spesen der ÖVP-Minister finanzieren müssen.

Ex-Staatssekretär und Landwirtschaftsminister im Fokus

An das Licht der Öffentlichkeit kamen diese Ausgaben nach einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ, die vier Mal im Jahr Spesen der Regierungsmitglieder abfragt. Aufgefallen sind dabei ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Ex-Staatssekretär Florian Tursky (ebenfalls von der ÖVP), der zuletzt mit einer eigenen Liste bei der Innsbruck-Wahl ein regelrechtes Fiasko erlebte.

Reise zur “Künstlichen Intelligenz”

Totschnig verbrauchte für Coachings am 13. und 14. Jänner sowie am 8. und 21. Februar 10.896 Euro inklusive Umsatzsteuer. Das Geld wurde an die Agentur Intomedia überwiesen. Tursky gab Steuergeld für den Trip zum Thema „Künstliche Intelligenz“ nach Montreal, Kanada und Las Vegas (USA) aus – und zwar 33.286,14 Euro. Der reisefreudige Ex-Staatssekretär nahm zudem am dreitägigen World Government Summit in Dubai teil, wofür 19.954,13 Euro zu Buche stehen.