YouTuber „Love Priest“ Tim Kellner verbreitet Ironie und Sarkasmus in “AUF1”

Der bekannte Satiriker Tim Kellner hat ab sofort seine eigene TV-Sendung – exklusiv bei AUF1.

Er sagt, was er sich denkt. Steht „für die Eigenen“ ein. Hat einen scharfen Blick auf die Missstände, die uns derzeit in der Heimat das Leben schwermachen: Tim Kellner, der deutsche YouTuber und selbsternannte „Love Priest“. Der Mann, der seine Beobachtungen und seine Kritik auf unnachahmliche Weise in Ironie und Sarkasmus verpackt. Ein Kämpfer mit Herz und Hirn für Land und Leute ist ab sofort auch im echten Fernsehen vertreten. Exklusiv bei AUF1.

Annalena Baerbock klagt Kellner

Der „Love Priest“, der auf verschiedenen Internet-Plattformen eine große Anhängerschaft aufgebaut hat, freut sich, dass er jetzt auch mit AUF1 im Fernsehen zu sehen ist. Denn er bekommt dadurch Gelegenheit, Millionen Menschen im deutschen Sprachraum zu erreichen. Egal, welches Thema sich auftut, Kellner nimmt sich kein Blatt vor den Mund: „Ich habe eine gefestigte Meinung und sage, was ich denke, auch wenn das mittlerweile in Deutschland nicht mehr erwünscht ist.“ Aktuell wird Kellner von Außenministerin Annalena Baerbock geklagt, weil er sie beleidigt haben soll.

Gegengewicht zum herrschenden Parteienkartell

Dass Kellner Vollblut-Deutscher ist, beweist er jeden Tag. Der ehemalige Polizist und Präsident des Motorradclubs „Brothers Guard MC Germany“ hat die Liste „Für die Eigenen“ ins Leben gerufen. Eine außerparlamentarische Bürgerbewegung, die, wie er sagt „dazu dienen soll, möglichst viele vernünftig denkende Menschen zu vernetzen, um ein politisches und soziales Gegengewicht zu dem herrschenden Parteienkartell zu bilden“.

Gleichstellungsgesetz, Klima-Hysterie und Migration

„Mit diesem Ansatz passt er natürlich großartig zu AUF1“, freut sich Chefredakteur Stefan Magnet. „Ich bin sehr froh, dass wir den ,Love Priest‘ nun an Bord haben. Er wird bei allem Ernst der Lage die nötige Portion Augenzwinkern in unser Programm einbringen”.

In seiner Auftaktsendung thematisiert Tim Kellner unter anderem das Gleichstellungsgesetz, die mediale Klima-Hysterie, die Migrationsfrage und noch vieles mehr. Zur “Episode 1” kommen Sie über diesen Link:

https://auf1.tv/love-priest-tim-kellner/die-tim-kellner-show-bei-auf1-episode-1

Hinweis:

So empfangen Sie den Kanal „SRGT“, wo AUF1 ab sofort täglich von 6.00 bis 8.00 Uhr und 18.00 bis 22.00 Uhr sein Programm sendet:

Öffnen Sie bei Ihrem Empfangsgerät das Menü „Einstellungen“ und wählen Sie die Option „Manueller Sendersuchlauf“. Die Gestaltung der Menüs bei Empfangsgeräten ist unterschiedlich. Detaillierte Infos für Ihr Gerät entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Je nach Gerät geben Sie die Empfangsdaten ein:

Kanal „SRGT“

Satellit: Astra 19,2° Ost

Art: DVB-S

Frequenz: 10920.75 MHz

Symbolrate: 22.000

Polarisation: Horizontal (H)

Transponder: 133

FEC: 7/8