Schock-Umfrage: 93 Prozent der Ã–sterreicher sehen JugendkriminalitÃ¤t auÃŸer Kontrolle

Eine aktuelle YouTube-Umfrage des exxpress spiegelt die Stimmung in Ã–sterreich wider. 93 Prozent der Teilnehmer sehen Jugendbanden auÃŸer Kontrolle. Sechs Prozent glauben, das Problem treffe zumindest teilweise zu, und nur ein Prozent hÃ¤lt die Lage fÃ¼r beherrschbar. Die Sorge der BevÃ¶lkerung ist unÃ¼bersehbar und drÃ¤ngt sich in den Vordergrund.

Die Umfrage als Weckruf aus der Mitte der Gesellschaft

Diese Zahlen sind zwar nicht reprÃ¤sentativ, treffen aber auf einen Boden, den offizielle Statistiken lÃ¤ngst vorbereitet haben. Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) hat die JugendkriminalitÃ¤t wiederholt als â€žSorgenkindâ€œ bezeichnet. Die Anzeigen gegen Zehn- bis VierzehnjÃ¤hrige sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Besonders in Wien hÃ¤ufen sich VorfÃ¤lle, bei denen ethnisch motivierte Auseinandersetzungen zwischen Gruppen aus Syrien, Afghanistan und Tschetschenien fÃ¼r Aufsehen sorgen. Die Polizei hat mit eigenen Einsatzgruppen reagiert, doch die Entwicklung lÃ¤uft weiter.

Offizielle Zahlen bestÃ¤tigen die Volksmeinung

Die Wahrnehmung der Mehrheit deckt sich mit den harten Fakten aus den SicherheitsbehÃ¶rden. Der Anteil nicht-Ã¶sterreichischer TatverdÃ¤chtiger bei Jugenddelikten liegt bei fast der HÃ¤lfte. Bei syrischen Jugendlichen hat sich die Zahl der TatverdÃ¤chtigen in wenigen Jahren vervielfacht. In Wien berichten Anwohner von BandenaktivitÃ¤ten, die das SicherheitsgefÃ¼hl untergraben. Die Einsatzgruppe JugendkriminalitÃ¤t des Bundeskriminalamts verzeichnet bundesweit Tausende Anzeigen und Festnahmen â€“ mit Wien als klarem Schwerpunkt.