Ã–VP und SPÃ– im Dilemma â€“ und plÃ¶tzlich treten wieder Kern und Kurz auf die politische BÃ¼hne

Die Ã–VP unter der psychologisch problematischen 20-Prozent-Grenze, die SPÃ– mit nur noch 16 Prozentpunkten (siehe aktuelle Umfrage) endgÃ¼ltig am historischen Tiefpunkt angelangt. Dieses Umfrage-Desaster beider Parteien bringen die Altkanzler Christian Kern und Sebastian Kurz ins Spiel – und die Medien heizen die Diskussion um eine RÃ¼ckkehr an.Â

Roter Kern spricht in blauer Sprache

Bemerkenswert ist jedenfalls ein Interview von Ex-SPÃ–-Kanzler Christian Kern in der Tageszeitung Oe24. Abgesehen vom Ã¼blichen und schon langweiligen Bashing gegen die FPÃ–, in dem der einst gescheiterte Rote eine Regierung der Freiheitlichen indirekt als â€žZeit der Monsterâ€œ benennt, machte er Aussagen, die auch aus dem Munde eines FPÃ–-Mandatars kommen kÃ¶nnten.

Also sprach Kern, der eine RÃ¼ckkehr in die Politik nicht ausschloss: â€žWir kÃ¶nnen nicht permanent Steuern und Abgaben erhÃ¶hen, da sind wir echt am Limit, also die Staatsquote in Ã–sterreich ist Ã¼ber 50 Prozent von unserem Bruttoinlandsprodukt. Das hat dann irgendwann einmal nicht mehr gesunde AusmaÃŸe, und deshalb mÃ¼ssen wir uns noch einmal mit dieser Effizienzfrage an allen Ecken und Enden beschÃ¤ftigenâ€œ.

Es braucht einen externen Schock

Mit more of the same, mit Weitermachen, werde sich das vielleicht nicht mehr lange ausgehen. Zu glauben, dass Parteien, die im Niedergang sind, sich aus eigener Kraft erneuern kÃ¶nnten, halte er persÃ¶nlich eher fÃ¼r eine Illusion. Da brauche es einen externen Schock, wenn man so will, so Kern, der bei diesen SÃ¤tzen verdÃ¤chtigt werden kÃ¶nnte, aus den Reden von FPÃ–-Parteichef Herbert Kickl zu zitieren.

SPÃ–-Linie zu Kickl Riesendilemma

Und siehe da: Auf die Frage, ob die SPÃ– ihre Linie zur Kickl-FPÃ– Ã¼berdenken sollte, antwortete Kern: â€žDas ist wirklich ein Riesendilemmaâ€œ. Es wÃ¤re ein Unsinn zu glauben, dort seien nur Deppen unterwegs, sprach der Alt-Kanzler an, was viele der Sozialdemokraten schon lange denken.

Kurz lÃ¤sst GerÃ¼chtekÃ¼che brodeln

Keine Scheu vor Kickl und seiner FPÃ– hat dagegen Sebastian Kurz. Seine RÃ¼ckkehr in die Politik sehen viele Politik-Insider als sicher an. Eine â€žListe Kurzâ€œ oder eine â€žWahlplattformâ€œ werde angedacht, ein Treffen des einstigen tÃ¼rkisen Wunderkindes mit Herbert Kickl und unabhÃ¤ngig davon mit dem Unternehmer Stephan ZÃ¶chling lassen die GerÃ¼chtekÃ¼che brodeln.