Sozial- und Gesundheitsbudget: Keine StrukturmaÃŸnahmen, viele Versprechungen

Kurz vor der Sommerpause ging es gestern, Donnerstag, im Nationalrat bei der Debatte Ã¼ber Arbeit, Soziales, Pensionen, Gesundheit und Konsumentenschutz heiÃŸ her.

Nationalrat debattiert Sozial- und Gesundheitsbudget

WÃ¤hrend SPÃ–, Ã–VP und Neos auf stabile oder zusÃ¤tzliche Mittel, Pflege, PrÃ¤vention und BeschÃ¤ftigungsanreize verwiesen, warnten FPÃ– und GrÃ¼ne vor sozialen Belastungen, unzureichenden Reformen und fehlender Zielgenauigkeit.

SPÃ–: Viel heiÃŸe Luft

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÃ–) verteidigte Ihr Budget als Versuch, den Sozialstaat auch in einer Phase angespannter Ã¶ffentlicher Finanzen zu erhalten.

Sie verwies darauf, dass Sozialleistungen und Pensionen fÃ¼r viele Menschen entscheidend seien, um Armut zu verhindern. Der Sozialstaat garantiere, dass Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen nicht allein bleiben. SchÃ¶ne Worte.

Altlasten von Schwarz-GrÃ¼n

Dass die Wirklichkeit anders aussieht und die Roten darum wissen, erkennt man an den Worten von SPÃ–-Sozialsprecher Josef Muchitsch (SPÃ–). Er erklÃ¤rte, die Regierung habe schwierige Voraussetzungen Ã¼bernommen:

Die Ausgangslage bei den Budgetverhandlungen war schwierig. Wir haben leere TÃ¶pfe vorgefunden und standen vor der Herausforderung, das Budget zu konsolidieren, ohne Leistungen zu kÃ¼rzen.

Genau das sei uns gelungen. Das Sozialbudget werde sogar erhÃ¶ht, sagte Muchitsch.

Mehr Belastung fÃ¼r Ã–sterreicher

Er betonte, es gehe der SPÃ– darum, zentrale Sicherungssysteme zu stabilisieren: â€žWir wollen das Vertrauen der Menschen wieder herstellen â€“ in die Pflege, die Pensionen, die Gesundheitsversorgung und in eine funktionierende Arbeitsmarktpolitik.â€œ

Durch zusÃ¤tzliche Einnahmen â€“ vulgo Belastungen fÃ¼r die Ã–sterreicher â€“ stÃ¼nden â€žinsgesamt 1,7 Milliarden Euro zusÃ¤tzlich fÃ¼r unser Sozialsystemâ€œ zur VerfÃ¼gung. Damit sollten SozialversicherungstrÃ¤ger wie Ã–sterreichische Gesundheitskasse und Unfallversicherung langfristig abgesichert werden.

FPÃ–: Belastungen bei Geringverdienern, Pensionisten und Arbeitnehmern

Die FPÃ– lehnte die Budgetlinie der Regierung scharf ab. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bezeichnete das Sozialbudget als â€žasoziales Budgetâ€œ und kritisierte vor allem die Belastung niedriger Einkommen durch hÃ¶here ArbeitslosenversicherungsbeitrÃ¤ge:

Menschen, die weniger als 2.700 Euro verdienen, die mÃ¼ssen jetzt mehr BeitrÃ¤ge bezahlen. Das heiÃŸt, ihnen bleibt am Ende des Tages weniger Nettolohn Ã¼ber.

Kritik an vermeintlicher Lohnkostensenkung

Aus ihrer Sicht widerspricht diese MaÃŸnahme jeder sozialen Zielsetzung. â€žEs ist alles, aber sicherlich keine Sozialpolitik, jenen, die nicht gut verdienen, auch noch etwas wegzunehmenâ€œ, sagte Belakowitsch.

Auch die von der Regierung dargestellte Senkung der Lohnnebenkosten Ã¼berzeugte sie nicht: â€žDas ist einfach keine Lohnnebenkostensenkung. Das ist eine Farce.â€œ

Ã„nderungen bei der Korridorpension

Besonders kritisch sah Belakowitsch die Ã„nderungen bei der Korridorpension. Menschen, die lange gearbeitet hÃ¤tten und kurz vor der Pension arbeitslos wÃ¼rden, wÃ¼rden â€žsofort in die Pension gezwungen. Sofort. Mit allen AbschlÃ¤gen.â€œ

Botschaft an SPÃ–

Gleichzeitig vermisste sie Reformen bei der Sozialhilfe:

Sie greifen ungeniert rein bei Geringverdienern, Sie greifen ungeniert rein bei Arbeitnehmern, Sie greifen ungeniert rein bei unseren Pensionisten. Aber bei Zuwanderern, in der Mindestsicherung, in der Sozialhilfe, da haben Sie Toleranz. Da wird nicht eingespart.

In Richtung SPÃ– erklÃ¤rte Andrea Michaela Schartel (FPÃ–):

Ich wÃ¼rde euch empfehlen, das Wort “sozial” aus eurem Parteinamen zu streichen.

Keine ProblemlÃ¶sung von Grund auf

Im Gesundheitsbereich kritisierte Gerhard Kaniak (FPÃ–) eine fehlgeleitete Finanzierung und mangelnde Transparenz.

Mittlerweile sind wir solidarisch mit der ganzen Welt und versichern jeden, der nach Ã–sterreich kommt, kostenlos im Ã¶sterreichischen Gesundheitssystem mit.

Der Bund zahle immer mehr, habe aber zu wenig Einfluss: â€žWir sind immer weniger beitragsfinanziert, sondern immer mehr zusÃ¤tzlich steuerfinanziert. Allerdings ohne, dass der Bund im Gesundheitswesen elementare Mitspracherechte hÃ¤tte.â€œ Die FPÃ– fordert daher eine â€žFinanzierung aus einer Handâ€œ.

Leere Versprechungen

Kaniak stellte auÃŸerdem infrage, ob angekÃ¼ndigte Gesundheitsprojekte tatsÃ¤chlich umgesetzt werden. Zu den 600 PrimÃ¤rversorgungszentren und 300 Facharztambulatorien sagte er: â€žNichts davon ist zu finden. Demzufolge gehe ich davon aus, dass bis Ende 2028 nichts davon RealitÃ¤t werden wird.â€œ

Auch bei Kassenarztstellen und Impfstoffen zweifelte er am effizienten Mitteleinsatz:

Es wurde mit dem Geld keine einzige Kassenstelle zusÃ¤tzlich geschaffen.

Beim Impfen meinte er: â€žWenn ein Drittel der Impfstoffe irgendwo im System verschwindet und nicht nachweislich verimpft wird, dann muss man sich einfach Ã¼berlegen, ob hier der Mitteleinsatz effizient ist.â€œ

Ã–VP redet Sozialbudget schÃ¶n

Die Ã–VP verteidigte den Budgetkurs der Koalition und verwies auf den hohen Anteil sozialer Ausgaben am Bundesbudget. August WÃ¶ginger (Ã–VP) betonte, Ã–sterreich sei ein sozialer Wohlfahrtsstaat. FÃ¼r Soziales, Gesundheit, Arbeit, Pensionen und Familien seien hohe Mittel vorgesehen. Auch hier: SchÃ¶ne AllgemeinplÃ¤tze.

Die Abschaffung gestaffelter ArbeitslosenversicherungsbeitrÃ¤ge begrÃ¼ndete WÃ¶ginger damit, dass diese bisher ein â€žmassiver Anreizâ€œ fÃ¼r Teilzeitarbeit gewesen seien.

Ã–VP mit Klassenkampfansagen

Bei der Altersteilzeit verwies er darauf, dass die EinschrÃ¤nkungen vor allem â€žSpitzenverdienerâ€œ treffen wÃ¼rden.

Ein Schwerpunkt der Ã–VP lag auf der â€žAktivpensionâ€œ. Der angekÃ¼ndigte Gesetzesvorschlag soll Menschen im Regelpensionsalter, die weiterarbeiten, steuerlich entlasten. Laurenz PÃ¶ttinger (Ã–VP) nannte die Aktivpension â€žgroÃŸartigâ€œ und sah darin eine StÃ¤rkung des Wirtschaftsstandorts.

Auch der Ã–VP fehlt der Glaube

Auch bei den Ã–VP-Stellungnahmen wird sichtbar: Auch sie glaubt nicht an das, was sie verkÃ¼ndet.

So sah Juliane Bogner-StrauÃŸ (Ã–VP) bei PrÃ¤vention im Gesundheitsbereich noch â€žviel Luft nach obenâ€œ. Sie verwies etwa auf Brustkrebsscreening, Kinderimpfprogramm und HPV-Impfung. Angela Baumgartner (Ã–VP) sprach sich fÃ¼r regionale Versorgungszentren, Telemedizin und den Ausbau der Gesundheitsberatung 1450 aus, um Spitalsambulanzen zu entlasten.

Neos: Mehrarbeit, Reformfonds und GesundheitsprÃ¤vention

Die Neos tragen all dies mit. Vor allem die arbeitsmarktpolitischen Ã„nderungen.

Johannes Gasser (NEOS) argumentierte, die bisherigen gestaffelten ArbeitslosenversicherungsbeitrÃ¤ge hÃ¤tten Teilzeitarbeit begÃ¼nstigt. KÃ¼nftig solle sich zusÃ¤tzliche Arbeit stÃ¤rker auszahlen: â€žMehrarbeit muss sich lohnen.â€œ

VÃ¶llig abgehoben

Gasser verteidigte auÃŸerdem die Regelung, wonach Personen mit Anspruch auf Korridorpension nicht mehr beim AMS â€žzwischengeparktâ€œ werden sollen. Bei den Ausnahmen fÃ¼r Ã¤ltere BeschÃ¤ftigte sah er keine ausreichende Wirkung. Wegen â€žzehn Euroâ€œ hÃ¶herer Lohnnebenkosten werde niemand einen 60-JÃ¤hrigen kÃ¼ndigen, meinte er.

Im Gesundheitsbereich hob Christoph Pramhofer (NEOS) den Gesundheitsreformfonds hervor. Wieder ein Staatsapparat. Dieser ermÃ¶gliche es der Bundesregierung, Reformen anzustoÃŸen. Als Schwerpunkte nannte er PrimÃ¤rversorgung und GesundheitsprÃ¤vention, dem jedoch die Budgetmittel fehlen, wie Kaniak ausfÃ¼hrte.

GrÃ¼ne: Kritik an Belastungen und zu wenig Reformtiefe

Die GrÃ¼nen kritisierten mehrere soziale MaÃŸnahmen des Budgets. Markus Koza wandte sich gegen hÃ¶here BeitrÃ¤ge fÃ¼r Geringverdiener, die die Betroffenen im Endausbau rund 700 Euro kosten werden. Zugleich sah er Probleme bei Ã¤lteren BeschÃ¤ftigten, deren Arbeitslosigkeit bereits Ã¼berdurchschnittlich hoch sei.

Besonders scharf kritisierte Koza die Ã„nderungen bei der Korridorpension. Er nannte es â€žperfideâ€œ, wenn Menschen mit Anspruch auf Korridorpension kÃ¼nftig kein Arbeitslosengeld beziehungsweise keine Notstandshilfe mehr erhalten.

Auf Sand gebaut

Ralph Schallmeiner (GrÃ¼ne) sah zwar einzelne Verbesserungen, etwa bei der mobilen Pflege, kritisierte aber fehlende Verbindlichkeit.

Die Gesundheitsreform sei nur eine â€žAneinanderreihung von Ãœberschriftenâ€œ. Sein Urteil:

Der Berg kreiÃŸte und gebar eine Maus.

Das Gesundheitssystem bleibe ein â€žÃ¤uÃŸerst fragmentiertes Systemâ€œ, wenn keine grundlegenden Strukturreformen erfolgen.

Pflege: ZusÃ¤tzliche Mittel, aber unklare Wirkung

Bei der Pflege verwies die Koalition auf zusÃ¤tzliche Mittel fÃ¼r mobile Pflege und auf die Valorisierung des Pflegegelds.

Die Opposition stellte dagegen die Frage, ob die Mittel ausreichen und ob sie tatsÃ¤chlich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Die GrÃ¼nen verlangten Zweckbindung, die FPÃ– sprach von Belastungen und Einschnitten.

Viel Geld, wenig Konkretes, reines Weiterwurschteln

Die Nationalratsdebatte machte deutlich, dass es keine Kurskorrektur gibt. Die SPÃ– spricht von Vertrauen in soziale Systeme, die Ã–VP von Verantwortung. Viele schÃ¶ne Worte. FPÃ– und GrÃ¼ne sehen dagegen erhebliche SchwÃ¤chen und fehlende StrukturverÃ¤nderung.

Damit bleibt alles beim Alten. Zu lasten der Zukunft der Ã–sterreicher.