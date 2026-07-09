“Abschiebungs-Rekorde”: Die meisten ZwangsrÃ¼ckfÃ¼hrungen bleiben in der EU

FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann wollte von Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) wissen, wie viele Migranten aufgrund von RÃ¼ckÃ¼bernahmeabkommen rÃ¼ckgefÃ¼hrt wurden â€“ aufgegliedert nach Abkommen, NationalitÃ¤t und Zieldestination. Die parlamentarische Anfragebeantwortung brachte eine Ãœberraschung: Karner weiÃŸ offenbar gar nicht, wie viele wohin abgeschoben werden.

Karner weicht der zentralen Frage aus

Der Ã–VP-Innenminister rÃ¤umt ein, dass keine spezifische statistische Erfassung von Abschiebungen nach LÃ¤ndern mit Ã¶sterreichischen RÃ¼ckÃ¼bernahmeabkommen erfolgt. Zwar verpflichte das VÃ¶lkergewohnheitsrecht Staaten ohnehin zur RÃ¼cknahme eigener StaatsangehÃ¶riger, Abkommen dienten nur als rechtlicher Rahmen zur Kooperation. Doch genau diese AufschlÃ¼sselung, die Aufschluss Ã¼ber die Wirksamkeit der Abkommen geben wÃ¼rde, kennt Karner anscheinend nicht.

Tausende ZwangsrÃ¼ckfÃ¼hrungen â€“ die meisten innerhalb der EU

Im Zeitraum JÃ¤nner bis Mai 2026 zÃ¤hlte das Innenministerium 6.018 AuÃŸerlandesbringungen, davon 3.169 zwangsweise und 2.849 freiwillige. Allein die zwangsweisen FÃ¤lle bei den Top-NationalitÃ¤ten aus EU-LÃ¤ndern â€“ Slowakei, Ungarn, RumÃ¤nien, Polen, Tschechische Republik und Bulgarien â€“ summieren sich auf 2.065. ErgÃ¤nzt um 335 Dublin-Ãœberstellungen in andere EU-Staaten, bleiben nur rund 770 zwangsweise RÃ¼ckfÃ¼hrungen von DrittstaatsangehÃ¶rigen Ã¼brig. Wohin genau diese gingen, verrÃ¤t die vom Minister selbst vorgelegte Tabelle nicht.

Freiwilligkeit statt Zwang bei kritischen HerkunftslÃ¤ndern

Besonders bei HerkunftslÃ¤ndern wie Syrien und Afghanistan fÃ¤llt auf: Von 475 Syrern wurden lediglich 18 zwangsweise ausgereist, bei 125 Afghanen waren es 82 ZwangsfÃ¤lle. DafÃ¼r gab es bei Syrern 457 und bei Afghanen 43 freiwillige Ausreisen. Die Regierung setzt offenbar stark auf UnterstÃ¼tzung freiwilliger RÃ¼ckkehr, wÃ¤hrend echte ZwangsmaÃŸnahmen in diese Regionen zahlenmÃ¤ÃŸig gering bleiben.

Transparenzdefizit bei den RÃ¼ckÃ¼bernahmeabkommen

Die Anfrage zielte direkt auf die Bilanz der RÃ¼ckÃ¼bernahmeabkommen ab. Karner liefert weder eine Aufgliederung nach einzelnen Abkommen noch nach konkreten Zieldestinationen. Ob RÃ¼ckfÃ¼hrungen in die TÃ¼rkei, nach Georgien, Usbekistan oder andere Staaten auf bilateralen VertrÃ¤gen beruhen oder einfach aufgrund der StaatsangehÃ¶rigkeit erfolgten â€“ der Innenminister hÃ¤lt sich bedeckt. Angesichts der von der Regierung selbst verkÃ¼ndeten hohen Gesamtzahlen bei AuÃŸerlandesbringungen wirft das Fragen nach der tatsÃ¤chlichen HÃ¤rte und Nachvollziehbarkeit der Abschiebepraxis auf.