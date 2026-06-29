Hans-Georg-MaaÃŸen

Hans-Georg MaaÃŸen hielt auf dem AfD-Kongress in Berlin eine Rede, in der er auch klare Worte an seinen ehemaligen Arbeitgeber fand. Das schmeckte den Mainstream-Medien ganz und gar nicht.

Foto: Bundesministerium des Innern / Sandy Thieme / Wikimedia CC BY-SA 3.0 de

Berlin

29. Juni 2026 / 10:17 Uhr

MaaÃŸens Rede beim AfD-Demokratiekongress

Auf dem gut besuchten ersten Demokratiekongress der Alternative fÃ¼r Deutschland (Unzensuriert berichtete) hielt der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg MaaÃŸen eine Rede, die offenkundig gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber gerichtet war.

MaaÃŸen fordert RÃ¼cktritt von Merz

Er begann sie mit den Worten “an meine Ex-Kollegen an den EmpfangsgerÃ¤ten” und sagte: “Ein GruÃŸ an die Spitzel, Quellen und Agenten. Ich kann nur sagen, das, was wir heute hier bereden werden, das, was ich sagen werde, ist wert, als Delegitimierung und VerÃ¤chtlichmachung unserer Bundesregierung anzusehen”. Dann kritisierte MaaÃŸen die ZerstÃ¶rung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland und forderte den RÃ¼cktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).


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Zahlreiche linke Mainstream-Medien empfanden diese Worte als Provokation. Sie dÃ¼rften es wohl fÃ¼r ebenso provokant halten, dass Alice Weidel erklÃ¤rte, “Demokratie bedeute nicht GleichfÃ¶rmigkeit, Demokratie bedeute Freiheit und Wettbewerb der Ideen”. Von einem Wettbewerb der Ideen scheinen die Systemmedien jedoch eher wenig zu halten. Schaut man sich die Artikel zu MaaÃŸens Rede bei linken Zeitungen wie Spiegel, Tagesspiegel oder Berliner Morgenpost an, haben sie praktisch den gleichen Inhalt. Da fragt man sich, ob die Autoren alle bei derselben Quelle abgeschrieben oder eventuell dieselbe KI fÃ¼r ihre Werke benutzt haben?

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