PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj und Alexander Van der Bellen

Schon BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen sagte dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj die volle UnterstÃ¼tzung zu, als dieser die Auslieferung der Wehrpflichtigen verlangte.

Foto: Carina Karlovits/HBF und Peter Lechner/HBF

Ukraine-Krieg

28. Juni 2026 / 11:51 Uhr

Ausgerechnet EU-Kommissar Brunner will wehrfÃ¤hige MÃ¤nner an die Front schicken

In der Ukraine weigern sich immer mehr wehrfÃ¤hige MÃ¤nner fÃ¼r Wolodymyr Selenskyj in den Krieg zu ziehen und flÃ¼chten ins Ausland. Dort galt fÃ¼r sie bislang der Schutzstatus. Doch jetzt will die EU diesen Schutzstatus auf Wunsch des ukrainischen PrÃ¤sidenten beenden. 

Brunner beugt sich Bitte von Selenskyj

Dass ausgerechnet der Ã¶sterreichische EU-Innenkommissar, Magnus Brunner (Ã–VP), diese AnkÃ¼ndigung machte und die GeflÃ¼chteten im wehrfÃ¤higen Alter zurÃ¼ck an die Front schicken will, macht die Angelegenheit besonders pikant. SchlieÃŸlich gehÃ¶rt Brunner einem neutralen Land an.Â 


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In der Zeitung Die Weltwoche wies Brunner darauf hin, dass seine MaÃŸnahme auf der ausdrÃ¼cklichen Bitte der ukrainischen Regierung erfolge. Sie soll in Kraft treten, sobald die EU-Mitgliedsstaaten dem Vorschlag zugestimmt haben.Â 

Van der Bellen sagte UnterstÃ¼tzung zu

Wie berichtet, hatte Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen in Wien verlangt, dass er von Ã–sterreich erwarte, dass es die ukrainischen StaatsbÃ¼rger ausliefere. Gemeint waren die Wehrtauglichen, die nach Ã–sterreich geflÃ¼chtet waren (de facto Deserteure) und jetzt ausgeliefert werden sollen.Â 

Ãœberraschend sagte Van der Bellen seinem Gast zu, dass die Ukraine jede UnterstÃ¼tzung von Ã–sterreich bekommen werde, â€žvoll und ganzâ€œ. DarÃ¼ber zeigte sich die Journalistin Gudula Walterskirchen empÃ¶rt. Sie sagte:Â 

Menschen, die aus Afghanistan oder woher auch immer zu uns kommen, kÃ¶nnen wir nicht zurÃ¼ckschicken, weil daheim die Situation so gefÃ¤hrlich ist. Da muss sich Ã–sterreich entscheiden: Entweder man schickt niemanden zurÃ¼ck in ein kriegfÃ¼hrendes Land, oder alle.

Jetzt stellt sich nur die Frage, wie diese Auslieferung der Wehrpflichtigen in der Praxis erfolgen soll. Wird jetzt Jagd auf ukrainische MÃ¤nner im Alter von 23 bis 60 Jahren in Ã–sterreich gemacht? Ãœbernimmt das die MilitÃ¤rpolizei, oder die ohnehin schon mit Arbeit Ã¼berlasteten Polizisten?

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