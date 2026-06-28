In der Ukraine weigern sich immer mehr wehrfÃ¤hige MÃ¤nner fÃ¼r Wolodymyr Selenskyj in den Krieg zu ziehen und flÃ¼chten ins Ausland. Dort galt fÃ¼r sie bislang der Schutzstatus. Doch jetzt will die EU diesen Schutzstatus auf Wunsch des ukrainischen PrÃ¤sidenten beenden.

Brunner beugt sich Bitte von Selenskyj

Dass ausgerechnet der Ã¶sterreichische EU-Innenkommissar, Magnus Brunner (Ã–VP), diese AnkÃ¼ndigung machte und die GeflÃ¼chteten im wehrfÃ¤higen Alter zurÃ¼ck an die Front schicken will, macht die Angelegenheit besonders pikant. SchlieÃŸlich gehÃ¶rt Brunner einem neutralen Land an.Â

In der Zeitung Die Weltwoche wies Brunner darauf hin, dass seine MaÃŸnahme auf der ausdrÃ¼cklichen Bitte der ukrainischen Regierung erfolge. Sie soll in Kraft treten, sobald die EU-Mitgliedsstaaten dem Vorschlag zugestimmt haben.Â

Van der Bellen sagte UnterstÃ¼tzung zu

Wie berichtet, hatte Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen in Wien verlangt, dass er von Ã–sterreich erwarte, dass es die ukrainischen StaatsbÃ¼rger ausliefere. Gemeint waren die Wehrtauglichen, die nach Ã–sterreich geflÃ¼chtet waren (de facto Deserteure) und jetzt ausgeliefert werden sollen.Â

Ãœberraschend sagte Van der Bellen seinem Gast zu, dass die Ukraine jede UnterstÃ¼tzung von Ã–sterreich bekommen werde, â€žvoll und ganzâ€œ. DarÃ¼ber zeigte sich die Journalistin Gudula Walterskirchen empÃ¶rt. Sie sagte:Â

Menschen, die aus Afghanistan oder woher auch immer zu uns kommen, kÃ¶nnen wir nicht zurÃ¼ckschicken, weil daheim die Situation so gefÃ¤hrlich ist. Da muss sich Ã–sterreich entscheiden: Entweder man schickt niemanden zurÃ¼ck in ein kriegfÃ¼hrendes Land, oder alle.

Jetzt stellt sich nur die Frage, wie diese Auslieferung der Wehrpflichtigen in der Praxis erfolgen soll. Wird jetzt Jagd auf ukrainische MÃ¤nner im Alter von 23 bis 60 Jahren in Ã–sterreich gemacht? Ãœbernimmt das die MilitÃ¤rpolizei, oder die ohnehin schon mit Arbeit Ã¼berlasteten Polizisten?