AfD startet Wahlkampf in der Hauptstadt

Eigentlich ist fÃ¼r die Patrioten von der Alternative fÃ¼r Deutschland quasi das ganze Jahr Ã¼ber Wahlkampf. Anders als die Altparteien engagieren sich die AfDler auch ohne anstehende Wahlen bei StÃ¤nden, Flyer-Verteilaktionen und Veranstaltungen fÃ¼r ihre Heimat.

AfD lÃ¤sst sich nicht verdrÃ¤ngen

Trotzdem kann man den Auftritt von Alice Weidel in Berlin-NeukÃ¶lln als eine Art Startschuss fÃ¼r den Wahlkampf in Berlin verstehen. Nach dem Motto: Jetzt geht es erst richtig los. So machte sie vor 500 AnhÃ¤ngern bei einem Dinner im NeukÃ¶llner Industriegebiet Wahlkampf fÃ¼r Berlins Spitzenkandidatin Kristin Brinker. Im Grand Palas an der NobelstraÃŸe hielten die Patrioten ihre Reden.

Am Anfang thematisierte der Abgeordnete Alexander Bertram die Probleme der Partei, in Berlin wegen der Angriffe von Linken RÃ¤ume zu finden. Diesmal sei es der Landesvorsitzenden Kristin Brinker gelungen, einen “mutigen Unternehmer” zu finden, der der Partei seine RÃ¤umlichkeiten Ã¼berlassen hatte. Die AfD lasse sich aus Berlin “nicht verdrÃ¤ngen”.

Brinker prangert Altparteienpolitik an

Dann hielt Brinker ihre Rede. Mit Blick auf die Altparteien stellte sie fest: “Mit denen geht es immer weiter bergab”, aber “mit uns geht es immer weiter bergauf”. Sie prangerte den “Linksterrorismus” in Berlin an und warf dem Senat vor, auf dem “linken Auge blind” zu sein. Aber sie machte auch deutlich: “SpÃ¤testens, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, werden wir die Probleme lÃ¶sen”. Sollte sie BÃ¼rgermeisterin werden, kÃ¶nnte sie diese MissstÃ¤nde tatsÃ¤chlich angehen.

Sie warf dem Regierenden BÃ¼rgermeister vor, fÃ¼r 300.000 Euro mit einem eigenen Wagen der Senatskanzlei am CSD teilzunehmen. Mit der AfD werde es Wohnungen zuerst fÃ¼r Berliner geben, nicht fÃ¼r Asylbewerber. Im Anschluss trat Bundesparteichefin Weidel vor die Menge. Sie bedankte sich beim Betreiber des Grand Palas, dass “wir hier sein dÃ¼rfen”, obwohl wir ja “in der besten Demokratie” aller Zeiten leben. Dann kÃ¼ndigte sie an, dass “sich die Zeiten Ã¤ndern” wÃ¼rden. Es sei in Berlin mutig, mit einem AfD-Logo an den InfostÃ¤nden zu stehen.

Berlin soll wieder sicher sein

Weidel lobte Berlins Spitzenkandidatin Brinker, weil diese jedem zuhÃ¶rt und andere Meinungen stehen lasse. GrÃ¤ben in der Gesellschaft zuzuschÃ¼tten, das werde auch die Aufgabe der AfD als Regierungspartei im Bund und in den LÃ¤ndern sein, erklÃ¤rte Weidel. Sie zeigte sich sehr zuversichtlich, dass die AfD bald in Sachsen-Anhalt den ersten MinisterprÃ¤sidenten stellen wird. Zudem kÃ¼ndigte sie an, dass Spitzenkandidat Ulrich Siegmund nÃ¤chste Woche bei einer AfD-Kundgebung vor dem Roten Rathaus sprechen wird.

“Wir wollen das Land wieder reich sehen, dass Frauen und Kinder in Berlin wieder sicher Ã¼ber die StraÃŸen laufen kÃ¶nnen”, verkÃ¼ndete Weidel den Zuschauern. Berlin sei eine weltoffene Stadt, die AfD sei die Partei der Menschen, die sich hier integriert hÃ¤tten. Wer Deutschland liebt, ist herzlich willkommen. Aber die Grenze sei da, wo Gesetze gebrochen und Sozialsysteme ausgenutzt wÃ¼rden. “Wir stecken Leute in den Flieger”, versprach Weidel. AuÃŸerdem kÃ¼ndigte sie an, dass es mit der AfD den Wiedereinstieg in die Kernkraft, den Stopp der Energiewende, keine Sozialleistungen fÃ¼r “KostgÃ¤nger und WirtschaftsflÃ¼chtlinge, freie Auswahl beim Tanken und eine Steuer-Flat-Tax von 25 Prozent fÃ¼r alle” geben wird.

BÃ¼rokraten gehÃ¶ren rausgeschmissen

Dann kritisierte sie die “BÃ¼rokraten”, die nur darÃ¼ber nachdenken, die freie Wirtschaft zu bremsen. “Wir werden sie achtkantig rausschmeiÃŸen”, kÃ¼ndigte die AfD-Chefin an. Unternehmen und der freie Wettbewerb sollen entscheiden, was passiert. Den anderen Parteien gehe es nicht mehr um die Menschen, nicht mehr “um euch”, rief Weidel und forderte Neuwahlen im Bund im nÃ¤chsten Jahr.