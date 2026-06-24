Schlagabtausch zu Schuldenberg und Sanierungsstau bei Gemeindebauten

Wiener Wohnen stand gestern, Dienstag, im Zentrum einer hitzigen Debatte im Wiener Gemeinderat.

Harsche Kritik an VersÃ¤umnissen

Im Rahmen der Beratung zur GeschÃ¤ftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen beim Rechnungsabschluss 2025 warf die Opposition der Stadtregierung schwere VersÃ¤umnisse vor.

Kritisiert wurden vor allem die finanzielle Lage des stÃ¤dtischen Wohnungsunternehmens, der Zustand zahlreicher Gemeindebauten und aus Sicht der Kritiker zu langsame Sanierungen.

Alarmierende ZustÃ¤nde in Gemeindebauten

Besonders scharf fiel die Kritik der FPÃ– aus. Gemeinderat Clemens Gudenus warf der Stadt vor, in den Gemeindebauten die Kontrolle Ã¼ber problematische Entwicklungen zu verlieren. Er sprach von LÃ¤rmbelÃ¤stigung, VermÃ¼llung, SachbeschÃ¤digungen, DrogenkriminalitÃ¤t und gewaltbereiten Jugendgruppen. Die Hausordnung sei vielerorts â€žnichts weiter als ein Aushang im Stiegenhausâ€œ, dessen Missachtung kaum Folgen habe.

Dramatischer Sanierungsstau

Gleichzeitig verfallen die Gemeindebauten. Jede vierte Gemeindebauwohnung wurde seit mehr als 30 Jahren nicht saniert. Im Schnitt wird nur mehr alle 67 Jahre saniert. Die selbst gesteckten Sanierungsziele von 30 Jahren werden nicht eingehalten.

Fast 200 Millionen Euro neue Schulden

Auch die finanzielle Lage von Wiener Wohnen bezeichnete Gudenus als dramatisch. Die Verbindlichkeiten gegenÃ¼ber Kreditinstituten seien binnen eines Jahres um rund 199 Millionen Euro gestiegen, gleichzeitig weise das Unternehmen einen Bilanzverlust von mehr als einer Milliarde Euro aus. Das sei, so Gudenus, â€žkein Warnsignal, das ist ein Alarmsignalâ€œ.

Die Gesamtschulden bei Wiener Wohnen belaufen sich mittlerweile auf 3,8 Milliarden Euro bei einem gleichzeitigen SanierungsrÃ¼ckstau von rund zehn Milliarden Euro. â€žEigentlich mÃ¼sste Wiener Wohnen Konkurs aufnehmen, denn es ist kein Geld mehr vorhandenâ€œ, sagte Gemeinderat Michael Niegl.

Ã–VP: â€žWiener Wohnen schreibt seit Jahren Verlusteâ€œ

Auch die Ã–VP Ã¼bte scharfe Kritik. Wohnbausprecher Lorenz Mayer warnte vor einem stark steigenden Schuldenstand der Stadt:

Wir bewegen uns im schnellen Schritt auf einen Schuldenstand von 30 Milliarden Euro hin â€“ eine Verdreifachung der Gesamtverschuldung innerhalb eines Jahrzehnts.

Ein Jahr SPÃ–-Neos-Politik bedeute 165 Jahre neue Schulden. â€žDas sei keine Politik mit Zukunftâ€œ, sagte Mayer.

Streit um WohnbaufÃ¶rderung und leistbares Eigentum

Ein weiterer Streitpunkt war die Finanzierung des Wohnbaus. Mayer kritisierte die ErhÃ¶hung des WohnbaufÃ¶rderungsbeitrags fÃ¼r Arbeitnehmer. Aus seiner Sicht sei dieser nicht ausreichend zweckgewidmet:

Ich sage ja auch nicht mehr WohnbaufÃ¶rderungsbeitrag, denn hier gibt es keine Zweckwidmung â€“ das ist eine reine Leistungs-Steuer, die jene bezahlen mÃ¼ssen, die tagtÃ¤glich Leistung erbringen!

Bundesmittel nicht ausgeschÃ¶pft

Er warf der Stadt auÃŸerdem vor, Mittel fÃ¼r den Wohnbau nicht vollstÃ¤ndig auszuschÃ¶pfen. Bei der FÃ¶rderung des Wohnbaus sei der Voranschlag 2025 um knapp 90 Millionen Euro unterschritten worden.

Zudem seien 85 Millionen Euro aus der Wohnbaumilliarde fÃ¼r leistbares Eigentum nicht abgerufen worden. â€žDiese Bundesmittel wurden einfach liegen gelassen. Denn wer nicht baut, wer nicht fÃ¶rdert und wer nicht gestaltet, darf sich nicht wundern, wenn der Wohnraum immer knapper wirdâ€œ, kritisierte Mayer.

Neos und Rote im Verteidigungsmodus

Neos-GemeinderÃ¤tin Selma Arapovic wies die Ã–VP-Kritik an der Zweckwidmung der WohnbaufÃ¶rderbeitrÃ¤ge zurÃ¼ck. Sie warf der Ã–VP vor, auf Bundesebene selbst gegen eine solche Bindung agiert zu haben. Wien hingegen habe den WohnbaufÃ¶rderbeitrag erhÃ¶ht und erstmals wieder fix fÃ¼r Wohnbau und soziale Infrastruktur gewidmet, betonte Arapovic.

Zum Wohnbau gehÃ¶rten nach Ansicht der Neos nicht nur Wohnungen, sondern auch KindergÃ¤rten, Schulen und Gesundheitsversorgung. Die Bauordnung bezeichnete Arapovic als â€žVehikel, um zu steuern, wie die Stadt ausschautâ€œ. Novellen wÃ¼rden gemeinsam mit Stakeholdern erarbeitet. â€žWir sind uns der MÃ¶glichkeiten, mit diesem Instrument zu arbeiten, bewusstâ€œ, sagte sie.

Auch GrÃ¼ne fordern mehr Sanierung

Auch die GrÃ¼nen kritisierten Wiener Wohnen. Gemeinderat Georg Prack sieht erheblichen Nachholbedarf und forderte eine deutliche Verbesserung der Sanierungsquote. AuÃŸerdem forderte er eine Leerstandsabgabe, eine EindÃ¤mmung von Airbnb, eine Zweckwidmung der WohnbaufÃ¶rderbeitrÃ¤ge und eine konsequente Anwendung der Widmungskategorie gefÃ¶rderter Wohnbau.

SPÃ– verteidigt Gemeindebau als â€žsozialen Schatzâ€œ

Die SPÃ– wies die Angriffe entschieden zurÃ¼ck. GemeinderÃ¤tin Waltraud Karner-Kremser verteidigte den Wiener Gemeindebau als sozialen Schatz der Stadt. Die Verschuldung bei Wiener Wohnen sei auch eine Folge der UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Mieter wÃ¤hrend Corona sowie der stark gestiegenen Kosten infolge der Energiekrise.

Auch SPÃ–-GemeinderÃ¤tin Alice Seidl versuchte, die Zahlen des Rechnungsabschlusses schÃ¶n zu reden. Sie verwies unter anderem auf den Wohnfonds Wien, der GrundstÃ¼cke fÃ¼r leistbaren Wohnraum bevorrate und mit der â€žHauskunftâ€œ eine Anlaufstelle fÃ¼r Sanierungsfragen betreibe. Der Sanierungszyklus im Gemeindebau betrage derzeit 52 Jahre. â€žDer Zyklus ist also gesunken, die Richtung stimmt alsoâ€œ, sagte Seidl.

Blumige Worte von zustÃ¤ndiger StadtrÃ¤tin

Die zustÃ¤ndige StadtrÃ¤tin Elke Hanel-Torsch verteidigte die Wiener Wohnpolitik grundsÃ¤tzlich. Sie betonte die mehr als 100-jÃ¤hrige Tradition des sozialen Wohnbaus in Wien.

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen werde die Wohnbauoffensive fortgesetzt. Derzeit wÃ¼rden 22.800 Wohnungen fÃ¼r rund 45.000 Menschen geplant, errichtet oder an Mieter Ã¼bergeben.

SPÃ–: Sanierungen laufen

Dem Vorwurf mangelnder SanierungstÃ¤tigkeit widersprach die StadtrÃ¤tin deutlich. Derzeit befÃ¤nden sich fast 100 GemeindebaugroÃŸsanierungen mit mehr als 13.500 Mietobjekten in Umsetzung. â€žWir sanieren laufendâ€œ, sagte Hanel-Torsch.

Weitere Schwerpunkte seien der Schutz von GrÃ¼nderzeithÃ¤usern, strengere Regeln gegen missbrÃ¤uchliche Kurzzeitvermietungen, die neue Wohnungsvergabe mit stÃ¤rkerer BerÃ¼cksichtigung verÃ¤nderter Lebenssituationen sowie die Wohnbeihilfe Neu. Von dieser hÃ¤tten 2025 rund 36.000 Haushalte profitiert.

Neos machen den SteigbÃ¼gelhalter

Trotz massiver Kritik wurde der Rechnungsabschluss mit einer Mehrheit aus SPÃ– und Neos angenommen. Mehrstimmig beschlossen wurden auÃŸerdem die JahresabschlÃ¼sse der Wiener Unternehmungen, darunter eben auch jener von Wiener Wohnen.