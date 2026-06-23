Manifest fÃ¼r Friedenspolitik mit FPÃ–-Handschrift im Europarat beschlossen

Nationalrats- und Europarats-Abgeordneter Martin Graf (FPÃ–) hat gestern, Montag, im Europarat in StraÃŸburg Geschichte geschrieben. Als Leiter eines Arbeitskreises prÃ¤sentierte er als VizeprÃ¤sident seiner Fraktion, den EuropÃ¤ischen Konservativen, Patrioten & VerbÃ¼ndeten (ECPA), ein Manifest als Leitlinie kÃ¼nftiger Friedenspolitik.

Wichtiger Schritt gegen Spaltung in Europa

ECPA-PrÃ¤sident Zoltan Nemeth lobte die Arbeit als Meilenstein, als wichtigen Schritt gegen die Spaltung in Europa. Er forderte die Abgeordneten auf, dieses â€žGrundgerÃ¼st fÃ¼r Gemeinsamkeitenâ€œ in 25 Sprachen zu Ã¼bersetzen und es Ã¼berall zu verbreiten. Das schlagkrÃ¤ftige Dokument wurde von den ECPA-Abgeordneten, darunter auch ein Abgeordneter aus der Ukraine, nicht nur einstimmig angenommen, sondern auch euphorisch akklamiert.

Migration, Familie und IdentitÃ¤t

Graf, dem es – wie berichtet – gelang, das Mitte-Rechts-Lager im Europarat zu vereinen und somit die drittstÃ¤rkste Kraft in diesem Haus zu formieren, stellte im Manifest die Migration, Familie und IndentitÃ¤t der VÃ¶lker in den Mittelpunkt. So heiÃŸt es etwa:

Wir lehnen die Schaffung eines europÃ¤ischen Superstaates ab. Europa muss eine Gemeinschaft souverÃ¤ner Nationalstaaten bleiben, die freiwillig zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten. GemÃ¤ÃŸ dem zentralen SubsidiaritÃ¤tsprinzip muss politische Macht so bÃ¼rgernah wie mÃ¶glich ausgeÃ¼bt werden: in Familien, Gemeinschaften und nationalen Parlamenten. Die Vielfalt nationaler Geschichten, Kulturen und Traditionen ist eine zu bewahrende StÃ¤rke. Nationalstaaten bleiben die wichtigsten TrÃ¤ger kollektiver IdentitÃ¤t und die letztendliche Quelle demokratischer LegitimitÃ¤t in Europa. Wahre SouverÃ¤nitÃ¤t der Nationalstaaten erfordert, dass keine Nation Zwang, UnterdrÃ¼ckung oder Fremdherrschaft unterworfen wird. Zusammenarbeit zwischen souverÃ¤nen Staaten bedeutet gegenseitige Achtung der Grenzen, der UnabhÃ¤ngigkeit und des Rechts der VÃ¶lker, ihre Lebensweise zu verteidigen.

RÃ¼ckfÃ¼hrung fÃ¼r Menschen ohne Aufenthaltsrecht

Und im Kapitel Migration heiÃŸt es:

Unkontrollierte Massenmigration stellt eine existenzielle Bedrohung fÃ¼r den sozialen Zusammenhalt, die kulturelle IdentitÃ¤t und die innere Sicherheit dar. Sie Ã¼berlastet soziale Systeme und Aufnahmeinfrastrukturen bis an ihre Grenzen. Europa benÃ¶tigt einen wirksamen Schutz der europÃ¤ischen AuÃŸengrenzen, die Zerschlagung krimineller Schleusernetzwerke und die RÃ¼ckfÃ¼hrung derjenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben.

Das ganze Manifest finden Sie in englischer Originalsprache im Anhang: