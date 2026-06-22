Ã–sterreichische Europarat-Delegation verabschiedet Botschafterin in StraÃŸburg

Diese Woche tagt der Europarat und es gibt eine wichtige personelle Neuerung: Die Ã¶sterreichische Botschafterin Aloisia WÃ¶rgetter wurde am heutigen Montag verabschiedet. Ihr folgt Mitte Juli Martin Botta in dieser Funktion.

Das Wohl Ã–sterreichs im Fokus

Delegationsleiter Martin Graf (FPÃ–) dankte WÃ¶rgetter fÃ¼r ihr Engagement im Dienste des Europarats. Sie habe die Ã¶sterreichische Delegation immer bestens informiert und unterstÃ¼tzt. WÃ¶rgetter hob hervor, dass ihr das Arbeiten immer groÃŸen SpaÃŸ gemacht habe, weil die Ã¶sterreichische Delegation Ã¼ber die Interessen der Parteien hinaus AuÃŸenpolitik gemacht und den Fokus immer auf das Wohl Ã–sterreichs gelegt hÃ¤tte.