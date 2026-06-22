â€žHeimat verteidigen!”: IdentitÃ¤re Aktivisten besetzten Hermannsdenkmal

Hoch Ã¼ber dem Teutoburger Wald, wo Arminius vor fast zweitausend Jahren die rÃ¶mischen Legionen vernichtend schlug, haben junge Patrioten ein neues Kapitel im Ringen um die deutsche Heimat geschrieben. Am gestrigen Sonntag nahmen Aktivisten der IdentitÃ¤ren Bewegung das Hermannsdenkmal bei Detmold (Nordrhein-Westfalen) in ihre Hand. Ein Aufstieg, der weit mehr war als bloÃŸe Provokation. Es ging um die Verteidigung eines Symbols nationaler IdentitÃ¤t gegen die drohende Verschandelung durch einen Mega-Windpark.

Dramatischer Aufstieg mit Rauch und Bannern

Gegen 11.00 Uhr verschafften sich mehrere Aktivisten Zutritt zum Denkmal. Sie kletterten hinauf, erreichten den Balkon und rollten groÃŸe Banner mit der klaren Botschaft â€žHeimat verteidigenâ€œ herab. Gleichzeitig zÃ¼ndeten sie Pyrotechnik, schwarzer und gelber Rauch stieg auf und unterstrich die Dramatik der Szene. Die Aktion war kurz und prÃ¤zise.

Windpark-Wahnsinn als Hintergrund

Hinter der Aktion steht ein konkreter und massiver Eingriff: Auf der GausekÃ¶te, nur etwa fÃ¼nf Kilometer Luftlinie vom Hermannsdenkmal entfernt, plant der Betreiber sieben Windkraftanlagen mit HÃ¶hen von bis zu 256 Metern. Das 53 bis 56 Meter hohe Denkmal wÃ¼rde von diesen Kolossen fast um das FÃ¼nffache Ã¼berragt. Die Rotoren wÃ¼rden das historische Panorama und die einzigartige Kulturlandschaft des Teutoburger Waldes dauerhaft verÃ¤ndern.

Rodungsarbeiten haben bereits im April 2026 begonnen â€“ trotz laufender Klagen und massiver Kritik von Anwohnern, NaturschÃ¼tzern und der AfD. Die Anlagen sollen in einem sensiblen Naturparkgebiet entstehen, das als Hotspot der BiodiversitÃ¤t gilt. Was als â€žgrÃ¼ne Wendeâ€œ verkauft wird, entpuppt sich vor Ort als industrielle ZerstÃ¶rung von Heimat, Aussicht und historischer Substanz. Die IdentitÃ¤ren warnten genau davor: Nicht nur die Natur leidet, auch die kulturelle IdentitÃ¤t wird StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck demontiert.

Schwerer Polizeieinsatz und die Frage nach VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸigkeit

Die Reaktion der BehÃ¶rden fiel massiv aus. Ein GroÃŸaufgebot rÃ¼ckte an, Personalien wurden festgestellt, das GelÃ¤nde wurde abgesperrt. Laut Berichten aus dem Umfeld der Aktion und der Compact-Redaktion wurden einem Journalisten des Deutschlandkuriers die AufnahmegerÃ¤te abgenommen. WÃ¤hrend solche MaÃŸnahmen gegen Patrioten, die ein Wahrzeichen verteidigen, schnell greifen, laufen die Rodungen fÃ¼r den Windpark trotz aller EinwÃ¤nde weiter.