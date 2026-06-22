Parteitag der Linkspartei: FÃ¼r Gaza und gegen Deutschland

Auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende in Potsdam hat die Linkspartei einen Antrag beschlossen, in dem sich die Partei ausdrÃ¼cklich der EinschÃ¤tzung anschlieÃŸt, dass in Gaza ein VÃ¶lkermord an den PalÃ¤stinensern stattfinden soll. Das ist eine interessante Wendung, denn noch vor zwei Jahren war man dort anderer Meinung.

Linke uneinig bei Gaza

Damals lehnte die Linke auf ihrem Parteitag die Bezeichnung des israelischen Vorgehens in Gaza als VÃ¶lkermord ab. Nun ging aber Parteichefin Ines Schwerdtner bei der Veranstaltung voran und verwendete den Begriff erstmals selbst in ihrer Rede. Wenig spÃ¤ter zog der Parteitag entsprechend nach. Damit Ã¼bernahm die Linke eine Position, die selbst innerhalb der Partei lange umstritten war und von Parteikritikern regelmÃ¤ÃŸig als antisemitisch kritisiert wird.

Entsprechend gab es auch einen Gegenantrag, der jedoch von 63 Prozent der Delegierten abgelehnt wurde. Lediglich 30,4 Prozent stimmen dafÃ¼r. Josef Schuster, PrÃ¤sident des Zentralrates der Juden in Deutschland, warf der Linken daraufhin vor, dem “Antisemitismus Vorschub” zu leisten. Geschlossenheit innerhalb einer Partei sieht anders aus. Ebenfalls ein groÃŸes Streitthema war Deutschland, beziehungsweise dessen Teilnahme an der FuÃŸball-Weltmeisterschaft.

Auch bei Deutschland geteilter Meinung

WÃ¤hrend manche Delegierte die Begegnung gemeinsam verfolgen wollten, kritisierten andere die Ãœbertragung als einen angeblichen Ausdruck von Nationalismus. Am Abend des zweiten Tages sollen dabei laut dem Focus sogar Parolen wie “Deutschland verrecke” gefallen sein. Was fÃ¼r die meisten Parteien eine harmlose Randnotiz wÃ¤re, entwickelte sich bei der Linken zu einer Grundsatzdebatte Ã¼ber Patriotismus, Nationalstaat und nationale Symbole.

Die Hymne Deutschlands wurde nicht gesungen. Stattdessen sang man Die Internationale. Auch Ã¼ber eine Koalition mit der CDU wurde ja diskutiert. Zwar hÃ¤lt man die CDU fÃ¼r “faschistisch”, will aber trotzdem mit ihr gegen die AfD zusammenarbeiten (unzensuriert berichtete).