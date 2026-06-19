Buchrezension: „Anarchotyrannei“ vom „Schattenmacher“

Der Verlag Antaios hat ein Sachbuch vom Schattenmacher herausgegeben. Das 88 Seiten lange Werk befasst sich mit einem Phänomen, dass der Autor als „Anarchotyrannei“ betitelt.

So manch einem Mitglied des patriotischen Lagers dürfte der „Schattenmacher“ bekannt sein. Bei ihm handelt es sich um einen Youtuber, der sowohl die Altparteien als auch die bunten Zustände in der BRD kritisch hinterfragt. Beim Verlag Antaios wurde nun ein Buch von ihm in dessen Kaplaken-Reihe herausgegeben.

Gewalt und Gedankenverbrechen

Darin beschreibt er einen Zustand in der heutigen Gesellschaft, den er als „Anarchotyrannei“ identifiziert. In dem 88 Seiten starken und zehn Euro teuren Buch legt der von seinen Freunden auch kameradschaftlich „Schatti“ genannte Patriot dar, wie diese funktioniert: Von oben unterdrückt ein linker Maßnahmenstaat, der einerseits hart gegen Bürger vorgeht, die Meinungsdelikte begehen, während er andererseits Gewaltverbrecher mit Samthandschuhen anfasst.

Während die Staatsmacht im Bereich der öffentlichen Sicherheit völlig versagt, greift sie zur selben Zeit immer tiefer in das Leben der Bürger ein. Der Autor kritisiert diese „Gleichzeitigkeit von Härte und Ohnmacht“. Aber diese widersprüchliche Praxis ist für den Schattenmacher kein Zufall, sondern Ausdruck einer neuen Herrschaftsform, getragen von einer Managerklasse, die von Komplexität und Instabilität profitiert. Denn „die Managerklasse hat ein Interesse am Chaos“. Sie profitiert wirtschaftlich davon. Reformen greifen deswegen auch ins Leere, weil der Apparat sich selbst erhält.

„Anarchotyrannei“ kann hier um zehn Euro erworben werden.