Das BSW in ThÃ¼ringen war einst angetreten, um alles anders als die Altparteien zu machen. Nun stÃ¼tzt Landeschefin Katja Wolf stattdessen die CDU-Regierung von Mario Voigt.

Foto: Michel Reicher / wikimediacommons.org (CC BY-SA 4.0)

ThÃ¼ringen

12. Juni 2026 / 11:14 Uhr

KI-Skandal um Mario Voigt: BSW enttÃ¤uscht erneut seine WÃ¤hler

Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und ThÃ¼ringen trat das BÃ¼ndnis Sarah Wagenknecht (BSW) an, um alles anders zu machen. Nur, um dann gleich nach der Wahl umzuschwenken und mit den anderen Altparteien Koalitionen gegen die AfD zu bilden. Jetzt stellt sich die Partei hinter einen umstrittenen CDU-Politiker.

BSW verteidigt Voigt

Im KI-Skandal rund um ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sidenten Mario Voigt (CDU) hat sich die Partei klar und deutlich hinter Voigt gestellt. ThÃ¼ringens BSW-Chefin Katja Wolf hat die KI-Nutzung in den Reden und BeitrÃ¤gen von Voigt verteidigt.


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“Die KI hat mittlerweile eine groÃŸe QualitÃ¤t, mir sehr genaue Zusammenfassungen und Analysen zu liefern, wenn ich etwas herausfinden will. Und sie kann mir auch perfekte Formulierungshilfen an die Hand geben”, meinte Wolf. Das BSW, das zur Wahl gegen die Altparteien angetreten war, stÃ¼tzt also einmal mehr die Altparteienregierung.

Voigt bekannt fÃ¼r Plagiate

Eine Regierung, die von der einfachen Mehrheit der ThÃ¼ringer nicht einmal gewÃ¤hlt wurde. Eine Regierung, deren MinisterprÃ¤sident laut dem Ã¶sterreichischen Kommunikationswissenschaftler und PlagiatsjÃ¤ger Stefan Weber in seiner Doktorarbeit Ã¼ber den US-PrÃ¤sidentschaftswahlkampf 2004 rund 140 Plagiatsfragmente hinterlassen hat. Dass sich nicht nur seine eigene Partei, sondern auch alle anderen Parteien hinter ihn stellen, belegt, dass die BÃ¼rger nur noch die Wahl zwischen den Blockparteien und der AfD haben.

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