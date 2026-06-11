Unfassbar: Nationalrat lehnt FPÃ–-Antrag zum Schutz der Frauen im Frauensport ab

Dass nur echte Frauen an sportlichen Frauenbewerbe teilnehmen sollten, fand gestern Mittwoch im Nationalrat nicht die UnterstÃ¼tzung von Ã–VP, SPÃ–, Neos und GrÃ¼nen. Der Antrag der FPÃ–, zum Schutz von Sportlerinnen, die jahrelang trainieren und faire Wettbewerbsbedingungen erwarten dÃ¼rfen, wurde abgelehnt. Es kÃ¶nnen also weiterhin MÃ¤nner, die sich als Frauen fÃ¼hlen, bei Wettbewerben antreten.

Leinfellner spricht von Ideologie statt Fairness

FPÃ–-Sportsprecher Markus Leinfellner kritisierte die Haltung der anderen Parteien scharf. FÃ¼r ihn ist die Entscheidung gegen den Antrag ein â€žtrauriger Sieg der Ideologie Ã¼ber die Vernunft und die Fairnessâ€œ. Leinfellner warf der Regierung und den GrÃ¼nen vor, biologische Tatsachen auszublenden.

â€žEs ist erschreckend, mit welcher SelbstverstÃ¤ndlichkeit die Systemparteien biologische Tatsachen einfach vom Tisch wischen und den Schutz unserer Sportlerinnen einer realitÃ¤tsfernen Woke-Ideologie opfern wollenâ€œ, erklÃ¤rte Leinfellner. Frauen wÃ¼rden dadurch in ihrer eigenen Kategorie benachteiligt.

FPÃ– warnt vor Benachteiligung von Sportlerinnen

Immerhin wurden Frauenbewerbe geschaffen, um kÃ¶rperliche Unterschiede zwischen MÃ¤nnern und Frauen im Sport auszugleichen und Chancengleichheit herzustellen. Genau diese Grundlage sei nun gefÃ¤hrdet. Leinfellner kritisierte:

Das fÃ¼hrt zu der absurden Situation, dass eine junge Sportlerin, die jahrelang trainiert hat, plÃ¶tzlich gegen einen biologischen Mann antreten muss. Das ist keine Gleichberechtigung, das ist die ZerstÃ¶rung des Frauensports!

Ecker fordert Ãœbernahme der Verantwortung

FPÃ–-Frauensprecherin Rosa Ecker warf Sportminister Andreas Babler und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner vor, sich hinter ZustÃ¤ndigkeitsfragen zu verstecken. â€žWenn aber biologische Frauen Schutz benÃ¶tigen, will plÃ¶tzlich niemand verantwortlich und zustÃ¤ndig seinâ€œ, kritisierte Ecker.

FÃ¼r sie steht fest, dass es nicht nur um Fairness, sondern auch um Sicherheit gehe â€“ insbesondere in Sportarten, in denen Kraft, Reichweite und KÃ¶rperbau eine entscheidende Rolle spielen.

Ã–VP mit linkem Modell

Die Ã–VP sieht keinen Handlungsbedarf und lehnte den FPÃ–-Antrag wegen der ZustÃ¤ndigkeitsfrage ab. Die Abgeordneten Gudrun Kugler und Heike Eder erklÃ¤rten, die konkreten Teilnahmebestimmungen wÃ¼rden nicht von Bundesregierung oder Parlament, sondern von autonomen und vielfach internationalen SportverbÃ¤nden festgelegt.

Gleichzeitig hielten sie fest:

Frauenbewerbe sollen auch Frauen vorbehalten bleiben.

Schlag ins Gesicht

Ã–VP-Abgeordneter Nico Marchetti verstieg sich sogar zu der Bewertung, wonach der Antrag â€žabsolut deplatziertâ€œ sei. Dieser richte sich an die falsche Adresse.

Doch wer gestaltet Ã–sterreich? Sind es nicht die Ã–sterreicher selbst und allen voran die amtierende Regierung?

SPÃ–, Neos und GrÃ¼ne plÃ¶tzlich gegen pauschale Regelung

Auf linker Seite werden gern im GieÃŸkannenprinzip globale Regelungen ausgesprochen. Nicht aber, wenn es um den Schutz der Frauen im Sport geht.

Die Politik mÃ¼sse diese Autonomie respektieren. Auch Neos und GrÃ¼ne lehnten eine pauschale gesetzliche Regelung ab. Sie argumentierten, jede Sportart sei unterschiedlich und brauche eigene Regeln.

BankrotterklÃ¤rung der Sportverantwortlichen

Obwohl fÃ¼r die Sportagenden zustÃ¤ndig, verwies die SPÃ– auf Dritte, nÃ¤mlich auf nationale und internationale Sportorganisationen. SportstaatssekretÃ¤rin Michaela Schmidt nannte Fairness, Chancengleichheit und Sicherheit grundlegende Prinzipien des Sportsystems, betonte aber die Autonomie des Sports.

Der Steuerzahler fragt sich, wofÃ¼r Ã–sterreich dann ein â€“ teures â€“ Sportministerium unterhÃ¤lt.

FPÃ– sieht Ausweichen vor Verantwortung

Entsprechend kritisiert die FPÃ– das Ausweichen vor der Verantwortung:

Alle reden von Fairness und Chancengleichheit, aber wenn es darum geht, diese GrundsÃ¤tze auch tatsÃ¤chlich zu verteidigen, kneifen sie.

Statt klarer Regeln gebe es nur Ausreden und Verweise auf andere Institutionen.