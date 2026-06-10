â€žDer blaue Papageiâ€œ: Kickl zieht humorvollen Vergleich mit Erste-Bank-Werbeplakat

FPÃ–-Chef Herbert Kickl hat in einem Werbeplakat der Erste Bank Parallelen zu seiner Partei gefunden. Statt â€žGlaub an dichâ€œ konstruierte Kickl den Spruch â€žWir glauben an Ã–sterreichâ€œ.

“Ein echter Coup gelungen”

Kickl posiert auf seiner Facebook-Seite vor diesem Werbeplakat, auf dem groÃŸe, gut genÃ¤hrte Tauben zu sehen sind – und in der Mitte des Bildes taucht ein blauer Papagei auf.

Der FPÃ–-Chef kommentierte, dass der Erste Bank damit ein echter Coup gelungen sei und meinte weiters:

Der blaue Papagei zeigt, was mÃ¶glich ist, wenn man an sich glaubt. Und wie man auf eurem Plakat gut sieht, braucht es einen kleinen blauen Papagei mit auffÃ¤lligem Schnabel, damit endlich etwas weitergeht.

Jedenfalls sei es ein schÃ¶nes Bild fÃ¼r â€žunsere Heimat, da muss jetzt auch der blaue Papagei den anderen VÃ¶geln einheizenâ€œ.

Kickl macht andere Parteien zu Bienenelfen

Dass der kleine, blaue Papagei, um in der Metapher zu bleiben, die anderen VÃ¶gel schon lÃ¤ngst Ã¼berflÃ¼gelt hat, zeigen jede Woche die Umfragen, die Ã–VP, SPÃ–, Neos und GrÃ¼ne zu Bienenelfen (das sind die kleinsten VÃ¶gel der Welt) machen.Â

Zuletzt hat die Verlierer-Ampel diesem Trend einen weiteren Schub gegeben, als sie tatsÃ¤chlich auf die Idee gekommen war, in Zeiten wie diesen, in denen man den BÃ¼rgern Sparpakete aufbrummt, die FÃ¶rderung fÃ¼r die Parteien zu erhÃ¶hen. Auf DrÃ¤ngen des kleinen, blauen Vogels haben die â€žgefrÃ¤ÃŸigen Polit-Geierâ€œ von der Steuergeld-Beute dann doch Abstand genommen.