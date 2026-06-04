Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger

WÃ¤hrend das Volk die Folgen von Sparpaketen spÃ¼rt, stocken Ã–VP-Kanzler ChristianÂ  Stocker (m.), SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler, Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger und ihre Minister ihre persÃ¶nlichen StÃ¤be weiter auf.

Foto: BKA/Andy Wenzel

Bundesregierung

4. Juni 2026 / 05:57 Uhr

Sparpaket fÃ¼rs Volk, XXL-BÃ¼ros fÃ¼r die Regierung: 404 Mitarbeiter und 3,88 Millionen Euro monatlich

Die Verlierer-Ampel hat den grÃ¶ÃŸten und teuersten Regierungsapparat aller Zeiten. Laut einer Anfrageserie der grÃ¼nen Vize-Klubchefin Alma ZadiÄ‡ beschÃ¤ftigten die Kabinette der Minister und StaatssekretÃ¤re im ersten Quartal 2026 insgesamt 404 Personen â€“ inklusive Back-Office und Chauffeure. Das sind fÃ¼nf mehr als Ende 2025. Die monatlichen Kosten kletterten auf durchschnittlich 3,88 Millionen Euro. Hochgerechnet auf ein Jahr ergeben sich damit rund 46,5 Millionen Euro allein fÃ¼r die persÃ¶nlichen StÃ¤be.

GrÃ¶ÃŸte Regierung, grÃ¶ÃŸter Stab

Mit 21 Mitgliedern â€“ Bundeskanzler, Vizekanzler, zwÃ¶lf Minister und sieben StaatssekretÃ¤re â€“ ist diese Regierung ohnehin die personell umfangreichste in der Geschichte. Nun zeigt sich, dass auch der dahinterstehende Apparat RekordmaÃŸe erreicht hat. Die Zahlen stammen aus Antworten auf parlamentarische Anfragen und beziehen sich auf den Zeitraum von JÃ¤nner bis MÃ¤rz 2026. GegenÃ¼ber dem vierten Quartal 2025 stiegen die Kosten um weitere mehr als 143.000 Euro pro Monat.


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Stocker mit Abstand am grÃ¶ÃŸten

Das mit Abstand grÃ¶ÃŸte Kabinett unterhÃ¤lt Bundeskanzler Christian Stocker. Zusammen mit dem BÃ¼ro seines StaatssekretÃ¤rs Alexander PrÃ¶ll (beide Ã–VP) kommen die beiden auf 47 Mitarbeiter. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler hat seinen Stab um zwei Personen auf insgesamt 41 aufgestockt. Auch bei mehreren SPÃ–- und Ã–VP-Ministern gab es ZuwÃ¤chse von jeweils zwei Mitarbeitern.

Bei AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) fiel das Kabinett etwas kleiner aus, dafÃ¼r leistet sie sich ein zusÃ¤tzliches SonderbÃ¼ro im AuÃŸenministerium, das allein in den ersten drei Monaten 2026 rund 194.000 Euro gekostet hat und zuletzt personell aufgestockt wurde.

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