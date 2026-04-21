Ohne Vorwarnung gelÃ¶scht: “YouTube” erklÃ¤rt Krieg gegen deutsche Heimatlieder

Der YouTuber â€žDr. Ludwigâ€œ hat jahrelang deutsche Volks- und Marschlieder gesammelt, aufbereitet und einem breiten Publikum zugÃ¤nglich gemacht. Sein Kanal ist jetzt weg. GelÃ¶scht, von einem Tag auf den anderen, ohne jede Vorwarnung und ohne BegrÃ¼ndung durch die Plattform. Kritik an dem Vorgehen YouTubes kommt vor allem aus der AfD. Jahre an Arbeit, Aufbau und kulturellem Einsatz seien auf einen Schlag vernichtet.

Der Verdacht richtet sich auf ein einziges Lied

Laut Berichten des Deutschland-Kuriers soll der AuslÃ¶ser ein Video des volkstÃ¼mlichen Marschliedes â€žErikaâ€œ (â€žAuf der Heide blÃ¼ht ein kleines BlÃ¼meleinâ€œ) gewesen sein. Das StÃ¼ck stammt von 1938, komponiert von Herms Niel, und war ein beliebtes Soldatenlied der Wehrmacht. Im Kern ist es jedoch ein schlichtes Liebeslied mit starkem HeimatgefÃ¼hl, vÃ¶llig legal und in Deutschland nicht verboten. Dennoch reichte offenbar schon die bloÃŸe VerÃ¶ffentlichung, um den gesamten Kanal zu tilgen. YouTube selbst hat bislang keine offizielle ErklÃ¤rung abgegeben.

Thomas R. Deutscher (AfD Bayern) rechnet ab

Thomas R. Deutscher von der AfD Bayern hat den Vorgang scharf kritisiert.

Hier ging es nicht um schnellen Profit. Der Kanal war laut eigener Aussage nie monetarisiert. Stattdessen wurden Ã¼ber lange Zeit deutsche Lieder, Geschichte und kulturelle Inhalte gesammelt, aufbereitet und zugÃ¤nglich gemacht. Gerade viele junge Deutsche haben dadurch erstmals wieder Zugang zu einem StÃ¼ck eigener kultureller IdentitÃ¤t gefunden. WÃ¤hrend andere nur reden, hat er etwas aufgebaut und bewahrt. Dass so etwas einfach verschwindet, ist ein harter Schlag.

Kein Profit, nur Kultur â€“ und trotzdem weg

Genau das macht den Fall besonders bitter: â€žDr. Ludwigâ€œ hat nie auf Monetarisierung gesetzt. Es ging ihm um Bewahrung deutschen Liedguts, um Geschichte und IdentitÃ¤t. Viele Nutzer sahen in seinem Kanal eine der letzten sicheren Quellen fÃ¼r genau diese Lieder, die anderswo immer schwerer zu finden sind. Jetzt ist alles verschwunden. Eine Spendenaktion auf GoFundMe soll â€žDr. Ludwigâ€œ dabei helfen, juristisch gegen die LÃ¶schung vorzugehen.

Muster oder Einzelfall?

Der Vorfall reiht sich ein in eine lÃ¤ngere Geschichte von LÃ¶schungen und Sperrungen historischer deutscher Lieder auf YouTube. Schon frÃ¼her waren einzelne Videos von â€žDr. Ludwigâ€œ betroffen, jetzt traf es den gesamten Kanal. WÃ¤hrend Plattformen bei anderen Inhalten oft groÃŸzÃ¼gig sind, scheint bei deutschem Soldaten- und Marschliedgut die Messlatte besonders hoch zu liegen â€“ oder die Algorithmus- und Moderatorenlogik besonders sensibel. Ob bewusste Zensur, automatisierte Ãœberreaktion oder bloÃŸe WillkÃ¼r: Das Ergebnis ist dasselbe. Ein StÃ¼ck lebendiger Kulturgeschichte wird den Nutzern entzogen.