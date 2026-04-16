Blamage fÃ¼r die Ampel: Teilstaatliche OMV ignoriert die Regierungslinie

Die teilstaatliche OMV hat der Bundesregierung am Dienstag die rote Karte gezeigt. Statt der von Ã–VP, SPÃ– und Neos groÃŸ angekÃ¼ndigten Spritpreisbremse von zehn Cent pro Liter senkte der Konzern die Diesel-Entlastung eigenmÃ¤chtig auf 2,8 Cent. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz nennt das den â€žendgÃ¼ltigen Offenbarungseid der unfÃ¤higsten Regierung aller Zeitenâ€œ.

Selbst der eigene Staatskonzern gehorcht nicht mehr

Die OMV gehÃ¶rt zu 31,5 Prozent dem Staat Ã¼ber die Ã–BAG. Trotzdem legt sich der Konzern offen gegen die eigene Regierungsspitze quer. Die ursprÃ¼nglich als freiwillige Margenreduktion verkaufte MaÃŸnahme war von Anfang an auf den Goodwill der MineralÃ¶lkonzerne angewiesen. Genau davor hatte die FPÃ– im Nationalrat gewarnt. Jetzt ist eingetreten, was kommen musste: Die angekÃ¼ndigten zehn Cent sind vom Tisch, die Spritpreisbremse endgÃ¼ltig gescheitert. Schnedlitz kritisiert in einer Presseausendung:

Diese sogenannte Spritpreisbremse war von Anfang an eine einzige Augenauswischerei. [â€¦] Die OMV pfeift auf die Regierung und die angekÃ¼ndigten zehn Cent sind vom Tisch. Was bleibt, ist eine Blamage fÃ¼r Stocker, Babler und Meinl-Reisinger â€“ und vor allem bleiben die Ã¼berhÃ¶hten Preise fÃ¼r die Autofahrer!

FPÃ– betont Gegenmodell

Die FPÃ– prÃ¤sentierte ein alternatives Modell, welches ihr zufolge fÃ¼r eine echte Entlastung sorge. Eine Halbierung der MineralÃ¶lsteuer und Abschaffung der COâ‚‚-Steuer wÃ¼rden 44 Cent pro Liter Benzin und 40 Cent pro Liter Diesel bringen. Die Gegenfinanzierung liegt ebenfalls bereit. Statt 2,4 Milliarden Euro Ã¶sterreichisches Steuergeld an Kiew, soll das Geld, wenn es nach den Freiheitlichen geht, endlich bei den eigenen Leuten an der ZapfsÃ¤ule ankommen. Schnedlitz fragt Bundeskanzler Christian Stocker:

Will er 2,4 Milliarden Euro Ã¶sterreichisches Steuergeld fÃ¼r Selenskyjs korruptionsgebeuteltes Kriegsregime versenken oder will er dieses Geld fÃ¼r die Entlastung der eigenen BevÃ¶lkerung an den ZapfsÃ¤ulen einsetzen?