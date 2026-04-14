MinderjÃ¤hrige an Schule mit Homo-Pornos belÃ¤stigt

Ein Skandal ereignete sich an der Oberschule Schleife in der gleichnamigen sÃ¤chsischen Gemeinde (Landkreis GÃ¶rlitz). Wie die Junge Freiheit (JF) berichtete, wurde dort wÃ¤hrend einer Projektwoche Kindern Schwulenpornographie von Linken gezeigt.

Geschlechtslose Studenten beginnen Projektwoche

Demnach schickte Schulleiter Jan Rehor ohne Lehreraufsicht “nonbinÃ¤re Aktivisten, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, in die Klasse 9b mit insgesamt 26 SchÃ¼lern” hinein. Eine SchÃ¼lerin berichtete: “Der Direktor persÃ¶nlich brachte diese Personen ins Klassenzimmer und lieÃŸ uns dann mit ihnen allein”.

Die beiden Aktivisten stellten sich der JF zufolge als Studenten vor, “nannten aber ihre wirklichen Namen nicht, weil diese einem Geschlecht zuzuordnen seien, mit dem sie sich nicht identifizierten, so die Eltern” gegenÃ¼ber der patriotischen Zeitung. Die Aktivisten gehÃ¶ren zum Theaterprojekt “Mut!” In der Projektwoche “sollten sie anstelle des Unterrichts die SchÃ¼ler mit ihren Ideen vertraut machen, weil die Lehrer mit den PrÃ¼fungen in den zehnten Klassen beschÃ¤ftigt waren. Die Ausformung des Projekts hatte der Schulleiter mit den Eltern inhaltlich vorher nicht abgesprochen”.

Linke beleidigen SchÃ¼ler und verteilen Porongraphie

Die linken Ersatzlehrer verlangten von den SchÃ¼lern, dass sich jeder mit einem “Pronomen” und nicht mit seinem Namen vorstellen solle. Als ein MÃ¤dchen erklÃ¤rte: “Ich heiÃŸe Leonie (Name geÃ¤ndert) und mÃ¶chte auch so genannt werden”, kam es laut der JF zu einer Beschimpfung aller SchÃ¼ler. “In diesem ‘Nazi-Sachsen’ habe man auch nichts anderes erwartet, habe einer der Aktivisten” laut einem besorgten Vater gesagt.

Die Aktivisten verteilten zudem “Unterrichtsmaterialien” auf dem FuÃŸboden. “Darunter befanden sich auch diverse pornografische Fotos, die MÃ¤nner beim Sex zeigen, darunter beim Oralverkehr. Auch Fotos eines entblÃ¶ÃŸten, behaarten MÃ¤nner-GesÃ¤ÃŸteils und das eines Penisâ€˜ fielen den 14- bis 15jÃ¤hrigen in die HÃ¤nde. Ein SchÃ¼ler fotografierte die Bilder ab. Sie liegen der JF vor”.

Auch Anti-AfD-Flyer ausgelegt

Wenig Ã¼berraschend gab es auch Flyer mit Anti-AfD-Parolen, darunter “FUCK AfD” und “HÃ¶cke ist ein Nazi”. In der Oberschule Schleife hatten bei der U18-Wahl 2025 Ã¼brigens laut einem der VÃ¤ter rund drei Viertel fÃ¼r die AfD gestimmt. In der gesamten Gegend liegt die AfD bei 43 Prozent. So verwundert es nicht weiter, dass der im Unterricht thematisierte BjÃ¶rn HÃ¶cke ebenfalls Stellung zu dem Vorfall bezog: “Welcher Schulleiter, welcher Klassenlehrer kann es verantworten ‘zwei so abgeranzte Typen’ (Zitat einer mir nahestehenden Person) vor die Klasse zu stellen? Dass diese dann die Gelegenheit nutzen, MinderjÃ¤hrigen Pornobildern von Homosexuellen zu zeigen, war erwartbar! Sieht so die FÃ¼rsorgepflicht unserer Schulen fÃ¼r ihre Schutzbefohlenen aus? Was stimmt mit unseren Lehrern nicht mehr?”

Die linke Umerziehungsprojektwoche nahm Ã¼brigens ein jÃ¤hes Ende. Denn nach diesem abscheulichen ersten Tag berichtete ein Kind seinen Eltern von den VorfÃ¤llen. Infolgedessen beschwerten sich VÃ¤ter und MÃ¼tter bei Direktor Rehor. Hier zeigt sich, wie wirkungsvoll Widerstand der Eltern sein kann und dass Kinder sich mit solchen Dingen immer an ihre sie beschÃ¼tzende Familie wenden sollten. Denn nach dem ersten Projekttag verfasste Rektor Rehor einen “Schulleiterbrief Theaterprojekt 9b” an alle Eltern und SchÃ¼ler der Klasse. In dem Schreiben steht: “Die beiden Anleiterinnen des Theaterprojektes’â€šMut’ haben heute die KÃ¼ndigung laut Â§ 9 Absatz 1 und Â§ 3 Absatz 1 des Dienstleistungsvertrages erhalten.” Zudem bedankte er sich bei den Eltern, die “sachlich und zielfÃ¼hrend” mit ihm “den schwerwiegenden VerstoÃŸ gegen die GrundsÃ¤tze schulischer Bildung besprochen haben”. FÃ¼r die 9B endete die Projektwoche nach diesem ersten Schultag und sie hatten erstmal schulfrei.

Strafanzeigen gegen Aktivisten

Doch das Ganze wird Folgen haben – und zwar fÃ¼r die linken Aktivisten. Denn einige Eltern wandten sich an den mit 48,9 Prozent im Wahlkreis GÃ¶rlitz direkt gewÃ¤hlten AfD-Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla. Er sorgte mit dafÃ¼r, dass sich der Gemeinderat mit dem linken Treiben beschÃ¤ftigen wird. Die AfD fordert lÃ¼ckenlose AufklÃ¤rung. AuÃŸerdem haben mehrere Elternpaare Strafanzeige gegen die Linken aus dem “Mut”-Projekt erstattet. Grund ist die Tatsache, dass sie gegen Paragraph 184 des Strafgesetzbuches verstoÃŸen haben. Dort heiÃŸt es: “Wer einen pornographischen Inhalt einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, Ã¼berlÃ¤sst oder zugÃ¤nglich macht (â€¦), wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft”.