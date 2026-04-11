CDU-Wirtschaftsministerin Reiche will sich nicht SPD-Diktat unterwerfen und wird dafÃ¼r von eigener Partei angefeindet.

Foto: Olaf Kosinsky / wikimedia commons (CC BY SA 3.0)

Energiekrise

11. April 2026 / 14:23 Uhr

Merz schlÃ¤gt sich auf Seite von SPD-Klingbeil, gegen eigene Wirtschaftsministerin

In der schwarz-roten Koalition tobt ein Streit um Entlastungen bei explodierenden Spritpreisen zwischen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Doch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt sich nicht hinter seine eigene Ministerin, sondern mahnt sie auch noch zur ZurÃ¼ckhaltung.

CDU am GÃ¤ngelband der SPD

Wie tief kann man noch sinken, fragt man sich beim CDU-Parteichef Friedrich Merz, der noch jedes seiner Wahlversprechen gebrochen hat, um von Gnaden der SPD weiter Bundeskanzler bleiben zu dÃ¼rfen. Wie sehr sich Merz am GÃ¤ngelband des roten Koalitionspartners befindet, zeigt sich ein weiteres Mal an seinem Verhalten im Richtungsstreit der CDU-Wirtschaftsministerin Reiche mit dem SPD-Co-Parteivorsitzenden und Finanzminister Klingbeil, der eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne, eine â€žMobilitÃ¤tsprÃ¤mieâ€œ und einen â€žflexiblen Preisdeckelâ€œ fÃ¼r Sprit fordert.

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Reiche fÃ¼r Steuersenkung

Just als Klingbeil gestern, Freitag, Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaften und Arbeitgebern zu einem â€žKrisengipfelâ€œ ins Finanzministerium geladen hatte, setzte Reiche ein Presse-Statement ab, in dem sie die PlÃ¤ne Klingbeils scharf kritisierte. â€žDer Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, VorschlÃ¤ge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwÃ¼rdig sind,â€œ so Reiche. Sie erteilte der Ãœbergewinnsteuer eine â€žklare Absageâ€œ und forderte stattdessen eine Senkung der Dieselsteuer fÃ¼r das Speditionsgewerbe sowie eine ErhÃ¶hung der Pendlerpauschale. Die SPD-PlÃ¤ne wÃ¼rden â€žzu Verwirrungâ€œ fÃ¼hren und den Verbrauchern nicht helfen. Von Klingbeil war Reiche lediglich als â€žGastâ€œ geladen gewesen.

Linker ParteiflÃ¼gel gegen Reiche

Die Reaktion aus dem Kanzleramt kam prompt â€“ und sie traf Reiche, nicht Klingbeil. â€žDer Bundeskanzler sei â€žbefremdetâ€œ Ã¼ber den Ã¶ffentlichen Schlagabtausch und mahnte Ministerin Reiche zur ZurÃ¼ckhaltung, hieÃŸ es aus Merzâ€™ Umfeld. Der CDU-SozialflÃ¼gel forderte sogar die â€žAuswechslungâ€œ Reiches, wird berichtet, da sie sich den Vorgaben des Kanzlers widersetze. Dass aber auch Klingbeil nichts davon zu halten scheint, VorschlÃ¤ge mit der Wirtschaftsministerin â€žeinvernehmlich zu erarbeitenâ€œ, wie von Merz gefordert, scheint den Kanzler hingegen nicht zu â€žbefremdenâ€œ. Im Interview in der SÃ¼ddeutschen Zeitung hatte der SPD-Politiker klargestellt, dass er an seinen Forderungen nach einem Preisdeckel und einer Ãœbergewinnsteuer festhalten wÃ¼rde.

Heute, Samstag, treffen die Spitzen der Koalitionsparteien zu einem â€žGipfelâ€œ in der Villa Borsig am Tegeler See (Berlin) zusammen, um Ã¼ber ein gemeinsames Vorgehen in der Krise zu beraten.

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