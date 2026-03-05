Die Energiepreise ziehen infolge des jÃ¼disch-iranischen Krieges noch mehr an. In Ã–sterreich zeigt sich, wie weit die Interessen von Ã–VP und FPÃ– in der Frage auseinanderliegen.

GÃ¼nstige Energie fÃ¼r Wohlstand nÃ¶tig

WÃ¤hrend die FPÃ– den Ausstieg aus den gÃ¼nstigen, russischen Energielieferungen als â€žSchuss ins Knieâ€œ bezeichnet und auf leistbare Energie fÃ¼r die BevÃ¶lkerung pocht, verteidigt die Ã–VP den Weg der Energieâ€‘Entkoppelung von Russland und verweist auf Versorgungssicherheit.

AuÃŸerdem liebÃ¤ugelt sie mit sozialistischen Preisbremsen.

Energiepreise steigen rasant

Binnen weniger Tage sind die GroÃŸhandelspreise fÃ¼r Gas rund 75 Prozent nach oben geschnellt.

Derzeit befinden sich die Arbeitspreise fÃ¼r Gas zwar noch auf dem Tiefststand der vergangenen zwÃ¶lf Monate, doch dieses Zeitfenster dÃ¼rfte sich rasch schlieÃŸen. Wer keinen Fixpreis hat oder in variablen Tarifen steckt, muss mit schnellen Tarifanpassungen rechnen.

Kosten steigen seit vielen Jahren deutlich

Das wirkt sich unmittelbar auf das tÃ¤gliche Leben aus, zumal Ã¼ber ein Viertel der gesamten Ausgaben eines Haushalts in den Bereich Wohnen und Energie fÃ¤llt, bei Singleâ€‘Haushalten sogar etwa ein Drittel.

In nur fÃ¼nf Jahren sind die Kosten fÃ¼r Wohnen und Energie um 40 Prozent gestiegen: von 791 auf 1.100 Euro im Monat, wobei der Mietzins unter der Inflationsrate gestiegen ist. Vor allem Energie und diverse Abgaben an den Staat machen das Leben teuer.

Energiepreise befeuern Inflation

Gleichzeitig steigen auch die Spritpreise spÃ¼rbar, der Ã–lpreis schlÃ¤gt sich in der heimischen Inflation nieder.

Eine dauerhafte Trendwende ist nicht in Sicht und die Regierung setzt vor allem auf Beruhigung und den Verweis auf Versorgungssicherheit.

FPÃ–: Ausstieg aus russischem Gas war ein Fehler

Die FPÃ– sieht sich in ihrer Kritik an der BrÃ¼sseler und Ã¶sterreichischen Energiepolitik bestÃ¤tigt. FÃ¼r sie ist klar: Der politisch betriebene Ausstieg aus russischen EnergietrÃ¤gern habe stabile, gÃ¼nstige Lieferungen zerstÃ¶rt und eine energiepolitische â€žSelbstdemontageâ€œ ausgelÃ¶st â€“ zulasten der Ã–sterreicher.

Kritik am â€žblinden EU-Gehorsamâ€œ

GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker spricht angesichts der jÃ¼ngsten Preisbewegungen von einer sich abzeichnenden â€žEnergiepreisexplosionâ€œ infolge der Eskalation im Nahen Osten.

Er kritisiert den â€žblinden EU-Gehorsamâ€œ beim Ausstieg aus russischem Ã–l und Gas und die Ersetzung einer AbhÃ¤ngigkeit durch eine andere. Die Rechnung bezahlten nun wieder die BÃ¼rger â€“ â€žmit einer Preislawine bei der Energie, einem Inflationsanstieg und einem massiven Wohlstandsverlustâ€œ.

Versorgungssicherheit mutwillig gefÃ¤hrdet

Der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer und FPÃ–â€‘AuÃŸenpolitiksprecherin Susanne FÃ¼rst verweisen auf langfristig verlÃ¤ssliche Pipeline-Lieferungen aus Russland, die politisch blockiert worden seien, wÃ¤hrend Europa nun mit Asien um teures LNG aus den USA konkurriere.

Die ZerstÃ¶rung von Infrastruktur wie Nord Stream und die Angriffe entlang der Druschba-Pipeline seien hingenommen worden, statt die Versorgungssicherheit konsequent zu schÃ¼tzen. Ungarn und die Slowakei, die weiter russische Energie beziehen, hÃ¤tten angesichts der aktuellen Lage deutlich mehr Versorgungssicherheit und gÃ¼nstigere Energiepreise.

Entideologisierung der Energiepolitik

Statt auf unsichere LNGâ€‘Deals mit Golfstaaten zu setzen, fordert die FPÃ– eine â€žideologiefreie Energiepolitikâ€œ mit der Beendigung des Ausstiegs aus russischen Ã–lâ€‘ und Gasimporten, der WiederÃ¶ffnung der Gaslieferungen Ã¼ber die Ukraine und einer â€žechter Diversifizierungâ€œ statt neuer AbhÃ¤ngigkeiten.

Regierung kann, wenn sie will

ZusÃ¤tzlich verlangt FPÃ–â€‘Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner eine temporÃ¤re Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe, Strom und Gas, eine europÃ¤ische Aussetzung der COâ‚‚â€‘Kosten fÃ¼r Gaskraftwerke sowie eine Kompensation von COâ‚‚â€‘Kosten fÃ¼r Kraftwerksbetreiber aus den Einnahmen des Emissionshandels, um StrompreissprÃ¼nge zu verhindern.

Denn es ist der Staat, der von teuren Energiepreisen profitiert, da etwa bei Treibstoffen mehr als die HÃ¤lfte an den Staat abgefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen.

Ã–VP: Distanz zu Moskau

Ganz anders positioniert sich die Ã–VP. Energiesprecher Laurenz PÃ¶ttinger wirft der FPÃ– vor, Ã–sterreich zur â€žEnergie-Geisel Moskausâ€œ machen zu wollen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten eine RÃ¼ckkehr zum Kauf russischer Energie zu fordern, sei eine â€žideologische Selbstoffenbarungâ€œ.

Was an billiger Energie aus Russland schlecht sein soll, erklÃ¤rt PÃ¶ttinger aber nicht.

Schwarze Beruhigungspillen

Die Volkspartei betont, dass die Energieversorgung in Ã–sterreich gesichert sei. Nur rund vier Prozent der Energie in der EU wird Ã¼ber Tankschiffe, die die StraÃŸe von Hormus passieren, gedeckt. Ã–sterreichs Gasspeicher seien zu 36 Prozent gefÃ¼llt, was mit Blick auf das Ende der Heizsaison ausreichend sei.

Gegen die FPÃ–â€‘Warnungen vor einer Preisexplosion setzt die Ã–VP das Signal: Man habe â€žvorgesorgtâ€œ und rechtliche Grundlagen geschaffen, um â€žrasante Preisentwicklungen bei Energie zeitgerecht stoppen zu kÃ¶nnenâ€œ. Man beobachte die Lage genau und werde â€ždie richtigen Schritte zur richtigen Zeitâ€œ setzen.

Eigene LandesfÃ¼rsten widersprechen

In den LÃ¤ndern reagiert die Ã–VP weniger abgehoben. NiederÃ¶sterreichs Landeshauptfrau Johanna Miklâ€‘Leitner plÃ¤diert fÃ¼r ein zeitweises Aussetzen der COâ‚‚â€‘Abgaben oder eine Verminderung der MineralÃ¶lsteuer, um BÃ¼rger und Wirtschaft angesichts des Nahostâ€‘Konflikts zu entlasten.

Die Ã–VP-NiederÃ¶sterreich fordert zudem eine Entkopplung des Meritâ€‘Orderâ€‘Systems von Gas und Kohle. Teure Gaskraftwerke sollten nicht automatisch den Preis fÃ¼r Strom aus Wasser, Wind oder Photovoltaik bestimmen.

AuÃŸenpolitik wichtiger als Ã–sterreicher

Doch am Grundkurs Ã¤ndert das nichts: Die Ã–VP hÃ¤lt am strategischen Ziel fest, sich von russischen Energielieferungen zu lÃ¶sen und die AbhÃ¤ngigkeit von Moskau zu reduzieren â€“ aus auÃŸenâ€‘ und sicherheitspolitischen GrÃ¼nden.

Zwei entgegengesetzte PrioritÃ¤ten

An den Reaktionen auf die jÃ¼ngsten PreissprÃ¼nge und die Krisen in Nahost und Iran wird sichtbar, wie grundlegend die Interessen von FPÃ– und Ã–VP auseinandergehen: WÃ¤hrend die FPÃ– die unmittelbare Belastung der Ã–sterreicher ins Zentrum ihrer Ãœberlegungen stellt, geht es der Ã–VP um die geopolitische Linie der EU.

Die Folge: Energie wird seit wenigen Jahren in Ã–sterreich dramatisch teurer, aber dafÃ¼r ist die Bundesregierung in BrÃ¼ssel Liebkind.