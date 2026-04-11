SVP wirft Opposition Falschinformation vor, doch Wahrheit ist noch viel schlimmer

In SÃ¼dtirol ist eine hitzige Debatte Ã¼ber ein Wohnprojekt fÃ¼r Migranten entbrannt. Im Zentrum steht ein Programm, das die Unterbringung von auslÃ¤ndischen Familien verbessern soll.

Offener Widerspruch

In einem Radiointerview hatte LandesrÃ¤tin Rosmarie Pamer (SÃ¼dtiroler Volkspartei, SVP) Details zur Nutzung der Wohnungen erlÃ¤utert. Sie sagte, dass es sich nicht um kostenlose Wohnungen handle, gleichzeitig rÃ¤umte sie ein, dass die Migranten die Miete wohl aus eigener Kraft nicht tragen kÃ¶nnen.

Wer zahlt dann also? Die SÃ¼d-Tiroler Freiheit schloss daraus: der SÃ¼dtiroler Steuerzahler wird wohl zur Kasse gebeten werden.

Scharfer Widerspruch zu Oppositionsvorwurf

Pamer wies die VorwÃ¼rfe der SÃ¼d-Tiroler Freiheit entschieden zurÃ¼ck, die â€žGratis-Wohnungenâ€œ fÃ¼r die Orientalen und Afrikaner ortete. Die Opposition wÃ¼rde falsche Informationen verbreiten und die BevÃ¶lkerung bewusst in die Irre fÃ¼hren. Harte Worte von Seiten der Landesregierung.

Auch Kosten fÃ¼r MÃ¶bel werden Ã¼bernommen

Doch die Wahrheit ist noch viel schlimmer, wie sich jetzt herausstellte. Denn die SÃ¼dtiroler mÃ¼ssen mit ihren Steuergeldern nicht nur die Miete der Einwanderer bezahlen, nein, sogar noch die MÃ¶bel!

Denn einem Schreiben an die Gemeinden, das der SÃ¼dtiroler Freiheit vorliegen soll, sei zu entnehmen, dass das Land die vollstÃ¤ndigen Kosten fÃ¼r bestimmte Wohnungen Ã¼bernimmt. Gemeinden sollen die UnterkÃ¼nfte nicht nur bereitstellen, sondern auch entsprechend ausstatten!

Eins plus Eins macht Zwei

FÃ¼r die Opposition ergibt sich daraus ein klarer Befund: Wenn Ã¶ffentliche Gelder Miete und Einrichtung finanzieren, kÃ¶nne von â€žkostenlosem Wohnenâ€œ durchaus gesprochen werden â€“ zumindest aus Sicht der Steuerzahler. Die Gemeinden wÃ¼rde die Bereitstellung der Wohnungen abgegolten, die Kosten dann eben vom Land Ã¼bernommen.

Offene Fragen zu Finanzierung und Fairness

Die Finanzierung erfolgt aus Ã¶ffentlichen Mitteln. Einheimischen Familien bleiben solche UnterstÃ¼tzungen verwehrt, trotz steigender Wohnkosten und zunehmender Verarmung breiter, eigener BevÃ¶lkerungsschichten.

Zudem steht im Raum, ob bestehende Wohnstrukturen, die ursprÃ¼nglich fÃ¼r die lokale BevÃ¶lkerung geschaffen wurden, nun fÃ¼r andere Zwecke verwendet werden.

Unklare Belastung fÃ¼r die Zukunft

Auch ist vÃ¶llig unklar, wie lange die Wohnungen auf Allgemeinkosten von den Fremden genutzt werden, welche Perspektiven die Bewohner haben und welche Belastungen auf die Gemeinden zukommen.

Die SÃ¼d-Tiroler Freiheit fordert eine vollstÃ¤ndige Offenlegung aller Kosten sowie ein Ende der bisherigen AuslÃ¤nder-Bevorzugungs-Politik.