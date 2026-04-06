Wie lange schaffen es die Neos unter Beate Meinl-Reisinger, noch Teil der Verlierer-Koalition zu sein? Die Ã¼berwÃ¤ltigende Mehrheit glaubt an ein frÃ¼hes Ende der Regierungsbeteiligung?

Foto: Unzensuriert.at

Umfrage

6. April 2026 / 17:08 Uhr

Mehrheit glaubt an frÃ¼hes Ende: Neos halten aktuelle Amtszeit nicht durch

Die Parteien der Verliererâ€‘Ampel leiden weiterhin massiv unter der Unbeliebtheit der Bundesregierung. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Neos: Laut einer aktuellen Umfrage desÂ exxpressÂ traut nur eine kleine Minderheit der Ã–sterreicher der pinken Partei zu, bis zum Ende der Legislaturperiode durchzuhalten.

67 Prozent glauben an vorzeitiges Aus

Konkret glauben lediglich 15â€¯Prozent der Befragten, dass die Neos die gesamte Amtszeit als Teil der Regierung absolvieren werden. Satte 67â€¯Prozent gehen hingegen davon aus, dass die Partei von AuÃŸenministerin Beate Meinlâ€‘Reisinger die aktuelle Legislaturperiode nicht Ã¼bersteht. Weitere 18â€¯Prozent zeigen sich unentschlossen und bewerten die Lage als â€žfraglichâ€œ.

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Zukunft der Neos ungewiss

Das Ergebnis verdeutlicht, wie sehr die Neos unter der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Regierungsarbeit leiden. Interne Spannungen, sinkende Zustimmungswerte und der Druck aus der Opposition setzen die Partei zunehmend unter Druck. Entscheidend fÃ¼r den weiteren Kurs kÃ¶nnten nun die kommenden Monate sein â€“ insbesondere, ob es den Pinken gelingt, sich glaubwÃ¼rdig vom unpopulÃ¤ren Koalitionskurs abzusetzen und eigene Erfolge sichtbar zu machen.

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