Ein Verkehrsstreit endete am Wiener GÃ¼rtel in Wien-Neubau endete in blanker Gewalt: Ein 18-jÃ¤hriger Syrer prÃ¼gelte am gestrigen Samstagabend auf einen Autofahrer ein und bedrohte ihn sowie den Beifahrer mit dem Messer.

Aggressive Fahrweise fÃ¼hrte zur Eskalation

Alles hatte mit der rÃ¼cksichtslosen Fahrweise eines 18-jÃ¤hrigen Syrers begonnen. Der verbale Disput mit einem anderen Autofahrer artete schnell aus: Mehrere Personen stiegen aus dem Wagen des Syrers aus, umringten das Fahrzeug des Kontrahenten und gingen aggressiv vor. Der 18-JÃ¤hrige schlug dem anderen Fahrer mehrmals ins Gesicht und zog schlieÃŸlich ein Messer, mit dem er sowohl den Lenker als auch dessen Beifahrer bedrohte. Erst als Zeugen auf die Szene aufmerksam wurden, flohen die Angreifer mit ihrem Auto.

Polizei stoppte TÃ¤ter und fand Drogen

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein und stellten den 18-JÃ¤hrigen im Bereich der HeiligenstÃ¤dter StraÃŸe. Im Fahrzeug wurden Suchtmittel sichergestellt, ein Amtsarzt attestierte ÃœbermÃ¼dung, der FÃ¼hrerschein wurde vorlÃ¤ufig eingezogen. Der Syrer wurde festgenommen. Bislang liegen keine weiteren Angaben zu Verletzungen oder dem genauen Ablauf aus offiziellen Polizeiquellen vor.

Der 18-JÃ¤hrige sitzt jetzt in Untersuchungshaft, ein Verfahren wegen KÃ¶rperverletzung und Bedrohung wird folgen. Quelle: LPD Wien

Migrantengewalt â€“ ein wiederkehrendes Muster

Dieser Vorfall reiht nahtlos in die Serie von Messerattacken und Gewaltexzessen ein, die sich in Wien seit Jahren hÃ¤ufen. Immer wieder tauchen junge MÃ¤nner aus Syrien und anderen nicht-europÃ¤ischen HerkunftslÃ¤ndern als TÃ¤ter auf. WÃ¤hrend linksliberale Politiker und etablierte Medien von â€žEinzelfÃ¤llenâ€œ oder â€žsozioÃ¶konomischen Faktorenâ€œ sprechen, erleben Einheimische die harte Folge einer Politik, die Grenzen nicht schÃ¼tzt und keinen Assimilationsdruck ausÃ¼bt.. Der soziale Frieden brÃ¶ckelt, BÃ¼rger fÃ¼hlen sich bedroht und die Verantwortlichen in Wien und Bund tun weiterhin so, als lieÃŸe sich das Problem totschweigen.