Radikaler Islamist: â€žLand gehÃ¶rt den Muslimen – dagegen kÃ¶nnt ihr nichts tun!â€œ

Kopftuch, Ramadan und Scharia. Zwingt uns der Islam zunehmend seine Werte auf? Das fragte sich ServusTV gestern, Freitag, in der Sendung â€žTalk im Hangar-7â€œ und spielte ein Video eines radikalen Moslems ein, der die Antwort darauf gab: â€žDeutschland gehÃ¶rt uns Muslimenâ€œ.

“Ihr habt euer Kulturgut lÃ¤ngst verloren”

WÃ¶rtlich sagte der bÃ¤rtige Mann, der sich fÃ¼r seine Video-Aufnahme vor einer Moschee stellte:

Wir werden uns verbreiten, weil wir mehr Kinder machen, und ganz Deutschland wird einmal voller Moscheen, voller GebetshÃ¤user sein. Und dagegen – fragt euch einmal – kÃ¶nnt ihr nichts tun. Ihr habt euer Kulturgut und euer Kulturerbe schon lÃ¤ngst verloren. Es gibt kein Deutschland mehr. Deutschland gehÃ¶rt den Muslimen, den TÃ¼rken und den Arabern.Â

GefÃ¤hrliche Islamisten in der Minderheit

Ein Gast in der Diskussionsrunde, Khola Maryam HÃ¼bsch, versuchte den Radikalismus herunterzuspielen. Ihre Aussage, in Deutschland gebe es nur eine Minderheit von gefÃ¤hrlichen Islamisten, in Ã–sterreich seien es rund hundert Personen, konnte die Kritiker des politischen Islam, darunter auch die Lehrerin aus Wien-Favoriten, Susanne Wiesinger, oder Rechtsanwalt Emrah Erken, der extra nach Ã–sterreich kam, um dem Islamismus zu entfliehen, nicht beruhigen.

Ex-Mann entfÃ¼hrte Kinder nach Ã„gypten

â€žMein Mann hat sich in einer Wiener Moschee radikalisiertâ€œ, sagte die Journalistin Liza Ulitzka, deren Ex-Mann die beiden gemeinsamen Kinder nach Ã„gypten entfÃ¼hrte. Sie habe ihre Kinder seit neun Monaten nicht mehr gesehen. Ulitzka erzÃ¤hlte von ihren Erfahrungen mit der Religion, die ihrer Ansicht nach im Grunde gar nicht radikal gewesen sei, als man Staat und Religion noch getrennt habe. Seit aber hohe Vertreter des Glaubens – vor allem Prediger der Muslimbruderschaft in Ã„gypten – den Laizismus ablehnen, Staat und Religion also vereint sehen, sei der Islam radikaler geworden.