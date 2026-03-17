Andreas Babler

Das Ressort von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler gab tausende Euro fÃ¼r einen Pornographie-Verein aus.

Foto: Paul Gruber / BKA

Bundesregierung

17. MÃ¤rz 2026 / 15:53 Uhr

“Das geht zu weit!” Babler-Ministerium verprasst Steuergeld fÃ¼r Pornofilme

Eine parlamentarische Anfragebeantwortung belegt es schwarz auf weiÃŸ: Das Ministerium von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler fÃ¶rdert Perversion sozusagen staatlich. Das von Babler gefÃ¼hrte Ressort finanzierte den Verein â€žFreund_Innen* des pornographischen Filmsâ€œ auch 2026 mit insgesamt 8.000 Euro.Â 

Zurschaustellung obszÃ¶ner Inhalte

Von diesem Verein wurden in der Vergangenheit bereits Programmpunkte wie â€žAnal Joy Workshopsâ€œ oder filmische VorfÃ¼hrungen mit Titeln wie â€žGroup Porn Shortsâ€œ abgehalten. Das fÃ¼hrt nun zu Kritik: FPÃ–-Nationalratsabgeordneter Sebastians Schwaighofer sagte, dass sei keine KulturfÃ¶rderung, sondern eine VerhÃ¶hnung jeden anstÃ¤ndigen BÃ¼rgers, der frÃ¼hmorgens aufsteht und zur Arbeit gehe. WÃ¶rtlich fÃ¼gte er in einer Aussendung hinzu: 


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Jedem seien seine sexuellen Praktiken unbenommen, aber das Ã¶ffentliche Zurschaustellen obszÃ¶ner Inhalte, finanziert durch Steuergelder, geht entschieden zu weit.

Babler argumentiert mit “bildungspolitischem Anspruch”

Besonders stÃ¶rend sei fÃ¼r den freiheitlichen Mandatar die Rechtfertigung des Ministers, der in der Anfragebeantwortung von einem â€žkÃ¼nstlerischen Filmfestival mit reflexivem und bildungspolitischem Anspruchâ€œ spricht. Schwaighofer zeigte fÃ¼r diese Argumentation keinerlei VerstÃ¤ndnis:Â 

Wenn Herr Babler Pornos und Fetisch-Workshops als â€žpolitische Bildungâ€œ verkauft, dann zeigt das nur, wie vÃ¶llig jenseitig und abgehoben diese linke Schickeria mittlerweile agiert.

PerversitÃ¤ten staatlich alimentiert

Hier wÃ¼rden unter dem feigen Deckmantel der â€žkÃ¼nstlerischen Freiheitâ€œ Randgruppen und PerversitÃ¤ten staatlich alimentiert, wÃ¤hrend unsere Traditionen und Werte mit FÃ¼ÃŸen getreten werden. Wer Pornografie zur Staatskunst erhebe, habe in einem Ministeramt nichts verloren, sagte Schwaighofer.Â 

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