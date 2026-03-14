Kickl beliebter als der Bundespräsident, Babler und Meinl-Reisinger Schlusslichter

Das dürfte Bundespräsident Alexander Van der Bellen (l.) nicht gefallen: Ausgerechnet FPÖ-Obmann Herbert Kickl hat das Staatsoberhaupt in Sachen Beliebtheit abgehängt.

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist beliebter als Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die gesamte Verlierer-Ampel: Im aktuellen oe24-Polit-Barometer führt Kickl bei den positiven Nennungen und lässt alle Minister hinter sich.

Kickl fiel am meisten positiv auf

Kickl erreicht laut Umfrage 32 Prozent positive Bewertungen und liegt damit vor dem Staatsoberhaupt (26 Prozent positiv und 34 Prozent negativ). Gleichzeitig bewerten 38 Prozent der Befragten den FPÖ-Obmann negativ, wodurch sein Gesamtsaldo im Minus bleibt. Dennoch erzielt kein anderer Politiker so viele positive Nennungen wie Kickl.

Holzleitner löst Tanner ab

Im Gesamtranking der Regierung führt SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner mit einem Saldo von minus zehn Punkten. Sie löst damit ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an der Spitze ab. Tanner liegt nun hinter ihrem Parteifreund und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig auf Platz drei.

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer verzeichnet 21 Prozent positive Nennungen – der höchste Wert innerhalb der Regierung. Gleichzeitig fallen 36 Prozent negative Nennungen an, wodurch er im Ranking auf Platz vier landet.

Regierung kommt nicht gut weg

Das Bild für die Ampel-Regierung ist ein denkbar schlechtes: Alle Minister weisen einen negativen Saldo auf. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) liegt mit rund minus 24 Punkten nur im unteren Mittelfeld der Liste. Am Ende des Rankings stehen SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler sowie Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die laut Umfrage die schwächsten Beliebtheitswerte erreichen.