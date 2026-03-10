Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger wurde im â€žPostenschacher-Prozessâ€œ vom ehemaligen GeneralsekretÃ¤r im Finanzministerium, Thomas Schmid, schwer belastet â€“ was WÃ¶gingers Chancen auf einen Freispruch weiter schwinden lÃ¤sst.

Foto: unzensuriert.at

Justiz

10. MÃ¤rz 2026 / 06:17 Uhr

Nach Schmid-Aussage: Freispruch fÃ¼r Ã–VP-Klubchef WÃ¶ginger rÃ¼ckt in weite Ferne

Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger muss sich weiterhin vor Gericht verantworten â€“ und dabei lÃ¤uft es fÃ¼r ihn alles andere als gut: Im laufenden â€žPostenschacher-Prozessâ€œ am Landesgericht Linz hat Kronzeuge Thomas Schmid, frÃ¼herer GeneralsekretÃ¤r im Finanzministerium, schwere VorwÃ¼rfe gegen WÃ¶ginger erhoben. FÃ¼r den Ã–VP-Mandatar gilt die Unschuldsvermutung.

Verhandlungstag startete schlecht fÃ¼r WÃ¶ginger

Der fÃ¼r den gestrigen Montag angesetzte Verhandlungstag begann verspÃ¤tet, nachdem WÃ¶gingers Verteidiger mehrere AntrÃ¤ge gestellt hatte. Unter anderem forderte er, die Aussage Schmids auf Bild und Ton aufzuzeichnen. Das Gericht lehnte diese AntrÃ¤ge jedoch ab. Erst danach konnte die Zeugenbefragung des ehemaligen Spitzenbeamten fortgesetzt werden.


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â€žWÃ¶ginger ist drauf gebliebenâ€œ

WÃ¶ginger wird vorgeworfen, bei der Personalentscheidung der Leitung des Finanzamts Braunau zugunsten eines Ã–VP-BÃ¼rgermeisters interveniert zu haben. Schmid erklÃ¤rte vor Gericht, WÃ¶ginger habe ihm gesagt, er solle sich darum kÃ¼mmern. Auch soll er gemeint haben, dass er â€žDruckpunkte aus OberÃ¶sterreichâ€œ hÃ¤tte. Der Ã–VP-Politiker soll betont haben, dass es â€žin Richtungâ€œ des besagten BÃ¼rgermeisters gehen solle.

ChatverlÃ¤ufe belasten Ã–VP-Klubchef schwer

Als Beleg prÃ¤sentierte die Staatsanwaltschaft ChatverlÃ¤ufe zwischen den beiden, die laut Anklage eine enge Abstimmung nahelegen. Nach erfolgreicher Bestellung schrieb Schmid demnach: â€žWir haben es geschafft :-)) Der BÃ¼rgermeister schuldet dir was!â€œ, worauf WÃ¶ginger antwortete: â€žEcht super!! Bin total happy.â€œ

Schmid bereut sein Verhalten

Schmid zeigte sich reumÃ¼tig: Er habe damals auf Anweisung gehandelt, um parteipolitischen Einfluss im Apparat des Finanzministeriums zu festigen. Heute bedaure er sein Verhalten zutiefst, sagte er. â€žMir tut mein Verhalten leidâ€œ, erklÃ¤rte der frÃ¼here Ã–VP-nahe Spitzenbeamte, der inzwischen als Kronzeuge umfassend mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kooperiert.

Prozess um schwarze Netzwerke geht weiter

Der Prozess in Linz wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Dabei dÃ¼rfte vor allem die GlaubwÃ¼rdigkeit des Kronzeugen Schmid eine zentrale Rolle spielen. Seine Aussagen bilden den Kern der Ermittlungen, die erstmals die schwarzen Netzwerke hinter Postenbesetzungen im Umfeld des Finanzministeriums offenlegen.

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