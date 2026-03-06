Explodierende Spritpreise: AfD fordert Aussetzung aller klimabezogenen Abgaben

Der Krieg, den Israel gemeinsam mit den USA seit dem letzten Wochenende gegen das Mullah-Regime im Iran fÃ¼hrt, hat in Europa zu explodierenden Treibstoffpreisen gefÃ¼hrt. Die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel Ã¼bt scharfe Kritik an der UntÃ¤tigkeit der Bundesregierung, die Teuerung zu mildern.

BevÃ¶lkerung muss entlastet werden

Seit Kriegsbeginn am vergangenen Wochenende sind die Treibstoffpreise auch in der Bundesrepublik Deutschland krÃ¤ftig angestiegen. Ein Liter Superbenzin kostete gestern, Donnerstag, an der ZapfsÃ¤ule im Mittel 1,99 Euro. Mit 2,04 Euro hat der Dieselpreis die Zwei-Euro-Marke bereits Ã¼berschritten.

Die AfD fordert von CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Regierungskoalition daher umgehend die Umsetzung eines tragfÃ¤higen MaÃŸnahmenkatalogs, um die Autofahrer und die Wirtschaft von den verheerenden Folgen des Iran-Konflikts zu schÃ¼tzen. In einem solchen Paket mÃ¼ssten Steuersenkungen fÃ¼r Treibstoffe und eine vollumfÃ¤ngliche Aussetzung sÃ¤mtlicher klimabezogenen Abgaben enthalten sein, so die Oppositionspartei.

Koalitionsregierung grÃ¼ndet â€žArbeitsgruppeâ€œ

In einer Aussendung spricht Alice Weidel der Bundesregierung jegliche Kompetenz ab, die Krise wirksam zu bewÃ¤ltigen. Statt rasche MaÃŸnahmen zur Entlastung der BevÃ¶lkerung einzuleiten, habe die schwarz-rote Regierung lediglich â€ždie Bildung einer Arbeitsgruppeâ€œ beschlossen, kritisiert die AfD-Politikerin. Auch die PlÃ¤ne von Wirtschaftsministerin KatherinaÂ Reiche kartellrechtlich prÃ¼fen zu lassen, ob die anziehenden Markpreise denn â€žin dieser HÃ¶heâ€œ so angemessen seien, wÃ¼rden deren finanzielle Auswirkungen auf die Autofahrer nicht ansatzweise abmildern.

â€žBlanke Heucheleiâ€œ

Angesichts dessen, dass diverse Bundesregierungen Ã¼ber Jahrzehnte durch ihre Energiepolitik die Treibstoffpreise rÃ¼cksichtslos in die HÃ¶he getrieben haben und die Autofahrer damit massiven Belastungen aussetzten, sei es â€žblanke Heucheleiâ€œ, wenn jetzt SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil den MineralÃ¶lkonzernen â€žAbzockeâ€œ vorwirft, weil sich im Zuge des Iran-Krieges die Energiepreise erhÃ¶ht haben, so Weidel weiter. Denn bis zu 65 Prozent des Benzinpreises wÃ¼rden durch Energiesteuern, ideologische CO2-Abgaben und Mehrwertsteuer direkt beim Staat landen.

Dies zeige, wie planlos die Bundesregierung agiere, wenn es darum gehe die verheerenden Folgen internationaler Krisen fÃ¼r die BÃ¼rger realistisch abzuschÃ¤tzen und die notwendigen Entlastungen umzusetzen.

SPD-Arroganzanfall im Bundestag

Die BestÃ¤tigung zu Weidels Meinung, dass die SPD lediglich “blanke Heuchelei” betreibe, lieferte am letzten Mittwoch SPD-Bundesminister fÃ¼r Umwelt, Carsten Schneider, im Bundestag. Auf die Frage des AfD-Abgeordneten Karsten Hilse, ob es nicht richtig wÃ¤re, die CO2-Bepreisung und CO2-Steuer vorerst auszusetzen, um die BevÃ¶lkerung zu entlasten, antwortete dieser spÃ¶ttisch: GrundsÃ¤tzlich wÃ¤re es besser, wenn der Abgeordnete ein â€žbatteriegetriebenes Autoâ€œ fahren wÃ¼rde, dann sei er nicht davon abhÃ¤ngig, wie hoch der Benzinpreis sei. Mehr fiel dem Minister zu dieser Frage nicht ein. Ein Schlag ins Gesicht all jener, die an der ZapfsÃ¤ule Ã¼ber zwei Euro fÃ¼r den Liter Treibstoff berappen mÃ¼ssen.