Hermann BrÃ¼ckl und die Nationalratsabgeordnete Katayun Pracher-Hilander

FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl und die Nationalratsabgeordnete Katayun Pracher-Hilander warnten vor einer â€žintellektuellen Entwaffnungâ€œ der Jugend.

Foto: Screenshot FPÃ– TV / YouTube

Schulen

5. MÃ¤rz 2026 / 14:35 Uhr

â€žBildung statt PR-Showâ€œ: Freiheitliche warnen vor ideologischer Indoktrination

Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr plant Reformen, doch diese wÃ¤ren nur eine PR-Veranstaltung, wie FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl und die Nationalratsabgeordnete Katayun Pracher-Hilander bemÃ¤ngelten. Von LateinkÃ¼rzungen bis hin zur geplanten sechsjÃ¤hrigen Volksschule â€“ die Freiheitlichen warnen vor einer â€žintellektuellen Entwaffnungâ€œ der Jugend.

Nicht Experten, sondern Politberater gestalten Bildung

BrÃ¼ckl kritisierte auf einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag vor allem die Person des Ministers: â€žIn Ã–sterreich gestalten mittlerweile nicht mehr Bildungsexperten die Bildungspolitik, sondern Politberater.â€œ Er forderte einen â€žProblemlÃ¶ser und nicht einen Influencer, der nur sich selbst vermarkten willâ€œ. Die FPÃ– sieht in Wiederkehrs PlÃ¤nen einen systemischen Fehlschlag, der reale Probleme wie Sprachdefizite ignoriert.


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Latein-RÃ¼cktritt als â€žRote Karteâ€œ

Der RÃ¼cktritt der Expertengruppe zur Lateinreform wurde als Desaster gewertet: Dieser sei â€žeine ganz klare rote Karte fÃ¼r den Minister.â€œ BrÃ¼ckl warnte: Wer den Kindern die intellektuellen FÃ¤higkeiten nehme, die Latein vermittle, betreibe die intellektuelle Entwaffnung unserer Jugend.

Warnung vor â€žlinker Indoktrinationâ€œ im Unterricht

Beim neuen Pflichtfach â€žMedien- und Demokratiebildungâ€œ zog BrÃ¼ckl eine klare Grenze: Die Grenze zwischen politischer Bildung und linker Indoktrination sei ein schmaler Grat. Er betonte: â€žUnsere Kinder sollen in der Schule das Denken lernen und nicht, dass ein Minister ihnen vorschreibt, was sie zu denken haben.â€œ

Pracher-Hilander ergÃ¤nzte zur Demokratiebildung: Demokratie kÃ¶nne man nicht als Frontalunterricht eintrichtern und schon gar nicht abprÃ¼fen, man laufe Gefahr, ganze Generationen an GlÃ¤ubigen hervorzubringen, die glauben mÃ¼ssen, was ihnen vorgebetet wird.

Bildungspflicht statt Schulpflicht

Sprache bedeute auch die FÃ¤higkeit zur freien Meinungsbildung und zu einer freien Gesellschaft. Die StundenkÃ¼rzungen wÃ¼rden den Kindern den Anreiz nehmen, ihre intellektuellen FÃ¤higkeiten zu fÃ¶rdern. Auch die politische Einflussnahme solle durch das Fach â€žMedien- und Demokratiebildungâ€œ massiv forciert werden. Die FPÃ– setzt sich deshalb weiterhin fÃ¼r eine Bildungspflicht statt einer Schulpflicht ein.

Sprachkrise und â€žTotalschadenâ€œ

BrÃ¼ckl thematisierte massive Deutschdefizite: In Wien-Margareten kÃ¶nnen vier von fÃ¼nf Kindern dem Unterricht nicht folgen, weil sie nicht ausreichend Deutsch sprechen. Das bilde einen â€žbildungspolitischen Totalschadenâ€œ, zeigte sich BrÃ¼ckl empÃ¶rt.

Ablehnung der sechsjÃ¤hrigen Volksschule

Die VerlÃ¤ngerung der gemeinsamen Lernzeit wurde als gefÃ¤hrlich abgelehnt: â€žDas ist das Eingangstor zur sozialistischen Einheits- und Gesamtschule.â€œ BrÃ¼ckl nannte es â€žeinen Kniefall vor der MittelmÃ¤ÃŸigkeitâ€œ. Die Freiheitlichen fordern den Ausbau der Deutsch-FÃ¶rderklassen und gleichzeitig die gezielte Ausbildung der PÃ¤dagogen. Im Volksschulbereich soll der Fokus auf Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen liegen. LehrplÃ¤ne sollten unter Einbindung der Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft entstehen. Der â€žBildungsscheckâ€œ soll Eltern entscheiden lassen, in welche Schulen sie ihre Kinder schicken mÃ¶chten.

Pracher-Hilander betonte: â€žNoch nie wurden Kindern dermaÃŸen die FlÃ¼gel gestutzt wie unter einem Neos-Minister Wiederkehr.â€œ Die FPÃ– fordert eine Leistungsorientierung statt Ideologie.

Im Anhang kÃ¶nnen Sie die gesamte Pressekonferenz von FPÃ–-Bildungssprecher Hermann BrÃ¼ckl und der Nationalratsabgeordneten Katayun Pracher-Hilander via YouTube auf FPÃ– TV sehen:

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