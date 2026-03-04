Schreiduelle bei Wien-Demo: Irans Konflikt erreicht Ã–sterreich

Am Montag kam es in Wien zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen iranischen Gruppen. Anlass war eine Demonstration, bei der Teilnehmer den Angriff der USA und Israels auf den Iran kritisierten. Gegendemonstranten stellten sich den Teilnehmern entgegen, woraufhin es zu heftigen Wortgefechten und Schreiduellen kam.

Aufgeheizte Stimmung

Wie der Exxpress berichtete, versammelten sich erstmal bei der Demonstration Personen, die den militÃ¤rischen Angriff der USA und Israels im Iran kritisierten. Im Umfeld der Demonstration versammelte sich eine kleinere Gruppe monarchistisch gesinnter AnhÃ¤nger um Reza Pahlavi, die mit eigenen Parolen auftraten. Dabei entwickelte sich zwischen den beiden Lagern ein lautstarker Schlagabtausch, der in gegenseitigen Zurufen und Schreiduellen mÃ¼ndete. Die Polizei war vor Ort, um die Situation zu beobachten und ein direktes Aufeinandertreffen der Gruppen zu verhindern. Berichten zufolge blieb es jedoch bei verbalen Auseinandersetzungen.

Diaspora-Konflikte auf Wiener StraÃŸen

In Wien kam es die vergangenen Tage bereits zu Kundgebungen iranischer Gruppen. Am Sonntag wurde der Heldenplatz bereits zur BÃ¼hne des Iran-Konflikts. Die Kundgebungen machen erneut sichtbar, wie stark politische Konflikte aus dem Nahen Osten inzwischen auch im Ã¶ffentlichen Raum europÃ¤ischer StÃ¤dte ausgetragen werden. Der Vorfall reiht sich in eine Serie politischer Demonstrationen ein, bei denen Konflikte aus dem Iran zunehmend auch in Ã–sterreich sichtbar werden. Immer wieder mobilisieren politische Ereignisse im Nahen Osten Migrantengruppen in Europa. Egal ob PalÃ¤stina, Syrien oder der tÃ¼rkisch-kurdische Konflikt. Alle Ereignisse aus dem Nahen Osten ziehen sich bis auf die StraÃŸen Wiens.

Politische Spannungen erreichen den europÃ¤ischen Alltag

FÃ¼r Beobachter verdeutlichen solche Ereignisse, wie stark die auÃŸereuropÃ¤ische Massenmigration auch politische Konfliktlinien aus anderen Weltregionen nach Europa bringen kann. Wenn Demonstrationen in europÃ¤ischen HauptstÃ¤dten zunehmend durch geopolitische Spannungen geprÃ¤gt sind, gerÃ¤t laut Kritikern das Demonstrationsrecht sowie die SouverÃ¤nitÃ¤t des Staates zunehmend in die ZwickmÃ¼hle. SchlieÃŸlich mÃ¼sse der Staat demnach seine AuÃŸenpolitik nach den Befindlichkeiten migrantischer Communities ausrichten, wodurch die nationale SouverÃ¤nitÃ¤t durch Zuwanderern untergraben wird.