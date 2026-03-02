Iran-Demo

Weltweit kommt es zu Iran-Protesten: Fremde Konflikte zeigen sich auch in Wien schon lÃ¤ngst im Stadtbild.

Foto: Ted Eytan/flickr CC BY-SA 4.0

Iran

2. MÃ¤rz 2026 / 17:47 Uhr

â€žFree Iranâ€œ am Heldenplatz: Wien als BÃ¼hne fremder Konflikte


Vergangenen Sonntag versammelten sich laut Landespolizeidirektion Wien mindestens mehr als tausend Menschen am Heldenplatz. Die Kundgebung stand unter dem MottoÂ â€žUnterstÃ¼tzung der Revolution im Iranâ€œ. Geschwenkt wurden unter anderem Fahnen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution 1979, Transparente mit der AufschriftÂ â€žFree Iranâ€œÂ sowie Bilder des Exilpolitikers Reza Pahlavi. Anlass war die Nachricht vom Tod des iranischen Machthabers Ali Chamenei.

Zug zur US Botschaft, Sperren am Ring

Im Anschluss zog der Demonstrationszug als sogenannter â€žDankesmarschâ€œ Richtung US Botschaft weiter. Geplant war eine Abschlusskundgebung am Stephansplatz. Laut Polizei verlief die Veranstaltung ruhig, dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen, Teile der RingstraÃŸe wurden gesperrt. Die Bilder zeigen eine politisch klar positionierte Versammlung: Forderungen nach Regimewechsel, offene Parteinahme in einem internationalen Konflikt und sichtbare Bezugnahmen auf auslÃ¤ndische Akteure. Damit wurde ein geopolitisches Ereignis unmittelbar in den Ã¶ffentlichen Raum der Ã¶sterreichischen Hauptstadt getragen.


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Ã–ffentlicher Raum als Resonanzraum externer Konflikte

In der Berichterstattung wurde die Kundgebung vielfach als Ausdruck einer im Exil engagierten Gemeinschaft dargestellt. TatsÃ¤chlich unterstreicht die Veranstaltung, wie stark internationale Entwicklungen in Wien prÃ¤sent sind. Migration fÃ¼hrt zwangslÃ¤ufig dazu, dass politische Dynamiken anderer Weltregionen hier sichtbar werden. Die Frage ist nicht, ob das geschieht, sondern in welcher IntensitÃ¤t und mit welchen Auswirkungen auf den innerstÃ¤dtischen Alltag.

Die Iran-Kundgebung selbst verlief laut Polizei friedlich. Gleichwohl zeigt sie, wie stark transnationale und geopolitische Konflikte die politische Mobilisierung durch Migranten in Wien prÃ¤gen kÃ¶nnen. SicherheitsbehÃ¶rden und Experten weisen seit Jahren darauf hin, dass durch die massenhafte Migration auch das ethnische Konfliktpotenzial sowie der migrantische Nationalismus zunimmt.

Folge ethnischer Fragmentierung

Wenn in der Wiener Innenstadt Flaggen fremder Staaten geschwenkt, MilitÃ¤rschlÃ¤ge begrÃ¼ÃŸt und Regimewechsel eingefordert werden, bleibt das nicht ohne symbolische Wirkung. FÃ¼r die einen ist es Ausdruck politischer SolidaritÃ¤t, fÃ¼r andere ein Zeichen dafÃ¼r, dass globale Konfliktlinien lÃ¤ngst Teil des lokalen Alltags geworden sind. UnabhÃ¤ngig von der geopolitischen Bewertung im Einzelfall verdeutlicht die Demonstration vor allem eines: Wien ist nicht nur Hauptstadt Ã–sterreichs, sondern durch die zunehmende Multikulturalisierung auch ein politischer Resonanzraum fremder Konflikte.

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