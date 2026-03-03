Zahlen sinken, BevÃ¶lkerungsaustausch geht weiter: Europa weiter im Blindflug

Die Zahl der AsylantrÃ¤ge in der EuropÃ¤ischen Union ist im vergangenen Jahr zurÃ¼ckgegangen. Rund ein FÃ¼nftel weniger AntrÃ¤ge wurden gegenÃ¼ber dem Vorjahr gestellt. Dennoch bleibt die Lage angespannt, vor allem fÃ¼r Deutschland und Ã–sterreich, die weiterhin HauptziellÃ¤nder in Europa sind. Auch Staaten wie Spanien, Frankreich und Italien verzeichnen weiterhin hohe Zugangszahlen.

Deutschland und Ã–sterreich bleiben Asylmagnete

Innerhalb der EuropÃ¤ische Union entfÃ¤llt ein erheblicher Teil der AsylantrÃ¤ge auf Deutschland. Die Bundesrepublik bleibt damit Hauptzielland fÃ¼r Asylforderer. Trotz verschÃ¤rfter Debatten Ã¼ber Grenzkontrollen und RÃ¼ckfÃ¼hrungen hat sich an dieser grundlegenden Verteilung wenig geÃ¤ndert. Deutschland trÃ¤gt weiterhin einen GroÃŸteil der Last, was sich auch auf die kommunale Ebene auswirkt. Unterbringung, Versorgung und ethnische Spannungen stellen StÃ¤dte und Gemeinden vor enorme Herausforderungen.

Auch in Ã–sterreich ist die Lage angespannt. Zwar sind auch hier die Zahlen im Vergleich zu den Spitzenjahren gesunken, doch gemessen an der BevÃ¶lkerungszahl bleibt die Belastung hoch. Die UnterbringungskapazitÃ¤ten sind vielerorts ausgeschÃ¶pft, Asylquartiere sorgen regelmÃ¤ÃŸig fÃ¼r politische Diskussionen. Die Bundesregierung verweist auf verstÃ¤rkte Grenzkontrollen und eine restriktivere Praxis, doch Kritiker halten dagegen, dass die strukturellen Probleme ungelÃ¶st bleiben.

RÃ¼ckgang mit Fragezeichen

Der RÃ¼ckgang der AntrÃ¤ge wird von Experten unterschiedlich bewertet. Ein Teil fÃ¼hrt ihn auf strengere Kontrollen entlang der Balkanroute sowie auf Abkommen mit Transitstaaten zurÃ¼ck. Auch MaÃŸnahmen von Staaten wie Tunesien oder der verstÃ¤rkte Einsatz von GrenzschutzbehÃ¶rden wie Frontex werden als Faktoren genannt. Andere Beobachter warnen jedoch davor, den RÃ¼ckgang als nachhaltige Trendwende zu interpretieren. Migrationsbewegungen seien stark von geopolitischen Entwicklungen abhÃ¤ngig und kÃ¶nnten rasch wieder zunehmen. Hinzu kommt, dass ein RÃ¼ckgang der AntrÃ¤ge nicht automatisch eine Entlastung bedeutet. Viele Verfahren aus den Vorjahren sind noch anhÃ¤ngig, Gerichte und BehÃ¶rden arbeiten am Limit. Gleichzeitig bleibt die Zahl der Personen mit abgelehntem Asylbescheid, die faktisch im Land bleiben, hoch. RÃ¼ckfÃ¼hrungen scheitern hÃ¤ufig an fehlenden Abkommen oder mangelnder Kooperation der Herkunftsstaaten.

Politische Debatte verschÃ¤rft sich

In der politischen Diskussion wird der RÃ¼ckgang der Zahlen daher unterschiedlich gedeutet. Vertreter etablierter Parteien sehen sich in ihrem Kurs bestÃ¤tigt und sprechen von einer Wirkung eingeleiteter MaÃŸnahmen. Kritiker aus konservativen und rechten Parteien halten dem entgegen, dass Europa seine AuÃŸengrenzen weiterhin nicht konsequent schÃ¼tze und das Asylsystem strukturell Ã¼berfordert sei. Sie verweisen darauf, dass selbst reduzierte Zugangszahlen in absoluten GrÃ¶ÃŸenordnungen weiterhin enorm seien.

Zunehmend fÃ¤llt in diesem Zusammenhang auch der Begriff Remigration. Gemeint ist damit die verstÃ¤rkte RÃ¼ckfÃ¼hrung von Personen ohne Aufenthaltsrecht sowie eine grundsÃ¤tzliche Neubewertung der Migrationspolitik. BefÃ¼rworter argumentieren, dass nur durch konsequente RÃ¼ckkehrprogramme und klare Signale an Herkunfts und Transitstaaten eine nachhaltige Entlastung mÃ¶glich sei.