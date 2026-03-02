Trotz Kindermangel in Europa will die EU-Kommission bald Abtreibungen mit EU-Geldern finanzieren. FPÃ–-Familiensprecherin Ricarda Berger fordert Ã–VP, SPÃ– und Neos auf, sich gegen die neuen PlÃ¤ne aus BrÃ¼ssel einzusetzen.

Foto: FPÃ– / unzensuriert.at

EuropÃ¤ische Union

2. MÃ¤rz 2026 / 16:37 Uhr

BrÃ¼ssel will noch mehr Kompetenzen: EU-Gelder kÃ¼nftig auch fÃ¼r Abtreibungen

Die EU-Kommission will Mittel aus dem EuropÃ¤ischen Sozialfonds (ESF+) kÃ¼nftig auch fÃ¼r Abtreibungsleistungen einsetzen. Damit greift BrÃ¼ssel erneut in die Kompetenzen der Nationalstaaten ein.

BrÃ¼ssel greift nach noch mehr Kompetenzen

Kritik kommt von der freiheitlichen Familiensprecherin Ricarda Berger: Es sei problematisch, wenn Ã¼ber EU-Gelder indirekt Einfluss auf gesellschaftlich umstrittene Fragen genommen werde. Sie erklÃ¤rte: â€žGesundheitspolitik und familienrechtliche Fragen sind keine Spielwiese fÃ¼r BrÃ¼sseler Kompetenzverschiebungen.â€œ


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Leben schÃ¼tzen, Familien unterstÃ¼tzen

Zudem wies Berger auf die ethische Dimension von Abtreibungen hin. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau ende dort, â€žwo ein anderes eigenstÃ¤ndiges menschliches Leben beginntâ€œ. Wer soziale Gerechtigkeit fordere, mÃ¼sse auch den Schutz des Lebens und die UnterstÃ¼tzung von Familien berÃ¼cksichtigen.

Statt Mittel fÃ¼r Abtreibungen bereitzustellen, solle Europa Frauen in schwierigen Lebenssituationen konkret helfen â€“ etwa durch bessere Beratung, finanzielle UnterstÃ¼tzung und Perspektiven fÃ¼r Familien.

Widerstand gegen Ã¼bergriffige EU

Berger rief die Ampel-Regierung dazu auf, sich in BrÃ¼ssel klar dafÃ¼r einzusetzen, dass EU-Gelder nicht fÃ¼r Projekte verwendet werden, die in die Kernkompetenzen der Mitgliedstaaten fallen.

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