Befangenheit wegen Ã–VP-Mitgliedschaft: Richter im Wurm-Hanger-Streit abberufen

Die Ã–VP setzt weiterhin darauf, die letzte LebensgefÃ¤hrtin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek unglaubwÃ¼rdig zu machen â€“ diese klagt nun gegen Andreas Hanger, den Ã–VP-FraktionsfÃ¼hrer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Das Problem: Der Richter, der darÃ¼ber entscheiden sollte, ist selbst Ã–VP-Mitglied und wurde nun abberufen.

Kronzeugin soll diskreditiert werden

Karin Wurm klagt Hanger wegen Ã¶ffentlicher Attacken und der vermeintlich unerlaubten Nutzung eines privaten Instagram-Fotos. Im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss versuchte die Ã–VP, wie berichtet, Wurm als verwirrte VerschwÃ¶rungstheoretikerin zu diskreditieren â€“ Hanger drohte ihr sogar mit KostenÃ¼bernahme vor ihrer Aussage.

LoyalitÃ¤tskonflikt vorhanden

Der zugeteilte Richter am Landesgericht St. PÃ¶lten offenbarte jedoch selbst seine Ã–VP-Mitgliedschaft, die er vor wenigen Monaten aus Verbundenheit zu seiner Ehefrau â€“ einer niederÃ¶sterreichischen GemeinderÃ¤tin â€“ angetreten hatte. Wurms Anwalt Robert Kerschbaumer beantragte die Ablehnung wegen des Anscheins von Voreingenommenheit. Der Dreiersenat folgte diesem Begehren am 27. Februar: Bereits der politische Kontext des Verfahrens erzeuge einen LoyalitÃ¤tskonflikt; subjektive Befangenheit mÃ¼sse nicht geprÃ¼ft werden.

Richter kandidierte fÃ¼r Ã–VP

Der Richter kandidierte selbst bei einer Gemeinderatswahl; seine Frau agiert nun als â€žwilde Abgeordneteâ€œ nach Bruch mit der Ã–VP. Hanger hatte sich gegen die Abbestellung gewehrt, doch der Senat priorisierte den Anschein der Unparteilichkeit. Das Verfahren geht damit ohne ihn weiter.