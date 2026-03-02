Christian Hafenecker und Andreas Hanger

Andreas Hanger, Ã–VP-Fraktionschef im Pilnacek-Ausschuss (rechts neben FPÃ–-FraktionsfÃ¼hrer Christian Hafenecker) wollte eine wichtige Zeugin in Misskredit bringen – deren Klage gegen Hanger sollte dann ausgerechnet von einem Ã–VP-Mitglied entschieden werden.

Foto: Andreas Ruttinger

Fall Pilnacek

2. MÃ¤rz 2026 / 13:59 Uhr

Befangenheit wegen Ã–VP-Mitgliedschaft: Richter im Wurm-Hanger-Streit abberufen

Die Ã–VP setzt weiterhin darauf, die letzte LebensgefÃ¤hrtin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek unglaubwÃ¼rdig zu machen â€“ diese klagt nun gegen Andreas Hanger, den Ã–VP-FraktionsfÃ¼hrer im Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Das Problem: Der Richter, der darÃ¼ber entscheiden sollte, ist selbst Ã–VP-Mitglied und wurde nun abberufen.

Kronzeugin soll diskreditiert werden

Karin Wurm klagt Hanger wegen Ã¶ffentlicher Attacken und der vermeintlich unerlaubten Nutzung eines privaten Instagram-Fotos. Im Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss versuchte die Ã–VP, wie berichtet, Wurm als verwirrte VerschwÃ¶rungstheoretikerin zu diskreditieren â€“ Hanger drohte ihr sogar mit KostenÃ¼bernahme vor ihrer Aussage.


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LoyalitÃ¤tskonflikt vorhanden

Der zugeteilte Richter am Landesgericht St. PÃ¶lten offenbarte jedoch selbst seine Ã–VP-Mitgliedschaft, die er vor wenigen Monaten aus Verbundenheit zu seiner Ehefrau â€“ einer niederÃ¶sterreichischen GemeinderÃ¤tin â€“ angetreten hatte. Wurms Anwalt Robert Kerschbaumer beantragte die Ablehnung wegen des Anscheins von Voreingenommenheit. Der Dreiersenat folgte diesem Begehren am 27. Februar: Bereits der politische Kontext des Verfahrens erzeuge einen LoyalitÃ¤tskonflikt; subjektive Befangenheit mÃ¼sse nicht geprÃ¼ft werden.

Richter kandidierte fÃ¼r Ã–VP

Der Richter kandidierte selbst bei einer Gemeinderatswahl; seine Frau agiert nun als â€žwilde Abgeordneteâ€œ nach Bruch mit der Ã–VP. Hanger hatte sich gegen die Abbestellung gewehrt, doch der Senat priorisierte den Anschein der Unparteilichkeit. Das Verfahren geht damit ohne ihn weiter.

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