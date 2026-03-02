Mullahs stemmen sich mit VergeltungsschlÃ¤gen gegen den Untergang

Innerhalb von weniger als 24 Stunden nach dem US-israelischen PrÃ¤zisionsschlag auf Khameneis Residenz und weitere strategische Ziele im ganzen Land, hat die Islamische Republik eine Welle von Raketenangriffen gestartet. â€žVergeltung fÃ¼r den MÃ¤rtyrer Khameneiâ€œ heiÃŸt die offizielle Parole. In Wirklichkeit scheint es sich aber um ein verzweifeltes AufbÃ¤umen des schiitischen Mullah-Regimes zu handeln, das spÃ¼rt, wie ihm die Macht innerhalb und auÃŸerhalb der iranischen Grenzen entgleitet.

Mullahs drohen mit Vergeltung

In der Nacht zum heutigen 2. MÃ¤rz feuerten Berichten zufolge die Revolutionsgarden (IRGC) Dutzende ballistische Raketen auf israelisches Gebiet ab. Die meisten wurden vom israelischen Arrow- und Iron-Dome-System abgefangen. Bei einem iranischen Raketenangriff auf den GroÃŸraum Jerusalem sind nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes allerdings mindestens sechs Menschen verletzt worden.

Parallel dazu erÃ¶ffnete die Terrororganisation Hisbollah im Libanon das Feuer auf Nord-Israel. Berichten zufolge feuerten die Islamisten mehr als 400 Raketen und Drohnen in weniger als sechs Stunden ab. Ein GroÃŸteil konnte von der israelischen Luftabwehr unschÃ¤dlich gemacht werden. Im Gegenzug wurden drei nahe der Grenze gelegene libanesische DÃ¶rfer von israelischen Angriffen schwer getroffen. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah verkÃ¼ndete im Fernsehen blumig â€žden Beginn der groÃŸen Vergeltungâ€œ.

Angriffe auf US-MilitÃ¤reinrichtungen

Im Jemen feuerten die Huthi-Rebellen erneut ballistische Raketen und MarschflugkÃ¶rper auf Schiffe im Roten Meer ab. Zwei Frachter wurden leicht beschÃ¤digt, ein Crewmitglied getÃ¶tet. Die US-Marine versenkte ihrerseits drei Huthi-Raketenabschussrampen.

Auch US-StÃ¼tzpunkte im Irak und in Syrien gerieten unter Beschuss: Rund 25 Raketen und Drohnen wurden von iranisch gesteuerten Milizen abgefeuert. US-PrÃ¤sident Trump hat in einer Videobotschaft Vergeltung fÃ¼r drei bei iranischen Gegenangriffen getÃ¶tete US-Soldaten geschworen. Gleichzeitig rÃ¤umte er ein, dass sie wahrscheinlich nicht die letzten Opfer in den Reihen des US-MilitÃ¤rs sein wÃ¼rden.

Iran sperrt StraÃŸe von Hormus

Eines der letzten TrÃ¼mpfe des Mullah-Regimes dÃ¼rfte die Blockade der StraÃŸe von Hormus sein, durch die 20 Prozent der weltweiten Ã–lfÃ¶rderungen transportiert werden. Der Seeweg verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean. Satellitenbilder der Region zeigen, dass sich zahlreiche Tankschiffe vor den Vereinigten Arabischen Emiraten stauen. Zwei Tankschiffe gerieten bereits unter Beschuss, als sie die SeestraÃŸe durchqueren wollten.

Gestern, Sonntag, stieg der Ã–lpreis im auÃŸerbÃ¶rslichen Handel bereits auf 80 Dollar. Am letzten Freitag wurde das Barrel noch um 73 Dollar gehandelt. Ein Anstieg des Ã–lpreises auf 100 Dollar oder mehr pro Barrel wird von Analysten nicht mehr ausgeschlossen.

Luftraum gesperrt

In einer Reaktion auf die iranischen Raketenangriffe auf ihr Territorium schlossen die Golf-Anrainerstaaten ihren Luftraum fÃ¼r den kommerziellen Flugverkehr. Tausende Touristen sitzen damit in Dubai oder Doha (Katar) fest, deren FlughÃ¤fen wichtige Drehkreuze fÃ¼r den internationalen Reiseverkehr sind. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind aktuell alleine rund 30.000 Reisende deutscher Veranstalter von den Luftraumsperrungen im Nahen Osten betroffen.

Zuvor hatten iranische Vergeltungsangriffe auf US-StÃ¼tzpunkte im Nahen Osten den Flughafen Dubai und andere zivile GebÃ¤ude getroffen. Sechs Golfstaaten haben ein Ende der Angriffe auf ihr Territorium gefordert, berichtet die ARD-Tagesschau. Die AuÃŸenminister von Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Oman und Bahrain trafen sich diesbezÃ¼glich zu einem virtuellen Notfallgipfel.

Naht das Ende des Mullah-Spuks?

Der Countdown zum endgÃ¼ltigen Sturz des Regimes wurde mit dem â€žEnthauptungsschlagâ€œ durch die israelische Luftwaffe am 28.Februar eingelÃ¤utet und wird in den folgenden Wochen mit UnterstÃ¼tzung der USA seine Fortsetzung finden, wie Donald Trump bestÃ¤tigte. Das Mullah-Regime zeigt sich sowohl politisch, als auch militÃ¤risch geschwÃ¤cht. Die Kampfkraft der Revolutionsgarden ist nach israelischen und US-Angriffen dezimiert, die Luftabwehr praktisch nicht mehr existent. Die vom Iran finanzierte Hisbollah zeigt sich nach den schweren Verlusten der letzten Jahre ebenfalls stark geschwÃ¤cht. Die nÃ¤chsten Wochen werden zeigen, ob der Plan des US-PrÃ¤sidenten und Israels aufgeht und dem Mullah-Regime ein Ende bereitet wird.