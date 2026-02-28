Bleiberecht trotz Verurteilung: Afghanischer Vergewaltiger floh ins Vereinigte KÃ¶nigreich

Ein junger Afghane, der 2018 in Linz wegen des Verdachts einer Vergewaltigung festgenommen wurde, hat in GroÃŸbritannien 2023 ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten.

Freilassung auf Kaution ermÃ¶glichte Flucht

Der damals 22â€‘jÃ¤hrigeÂ Omar Ali Noori wurde 2018 in Linz im Zuge eines Massenvergewaltigungs-Falls festgenommen, wie die britische Sun berichtete. Nach Freilassung gegen Kaution verlieÃŸ er Ã–sterreich und reiste 2019 in das Vereinigte KÃ¶nigreich ein. In Ã–sterreich wurde er spÃ¤ter zu einer mehrjÃ¤hrigen Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung verurteilt, das Urteil ist seit 2019 rechtskrÃ¤ftig.

Afghane benutzte mehrere IdentitÃ¤ten

Trotzdem erteilte das britische Innenministerium Noori 2023 ein â€žIndefinite Leave to Remainâ€œ, also ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Erst im Zuge eines spÃ¤teren Auslieferungsverfahrens wurde bekannt, dass er bei Befragungen frÃ¼here Verfahren und Festnahmen verneint und offenbar mehrere IdentitÃ¤ten sowie unterschiedliche Geburtsdaten genutzt hatte.

Britische BehÃ¶rden Ã¼berfordert

Diese wechselnden IdentitÃ¤ten erschwerten behÃ¶rdliche Abgleiche. Nach dem Brexit ist GroÃŸbritannien zudem nicht mehr Teil des Schengener Informationssystems (SIS II) und des Dublinâ€‘Systems, weshalb automatisierte Datenabgleiche mit EUâ€‘Mitgliedstaaten eingeschrÃ¤nkt sind. Gerade bei Personen, die mehrere IdentitÃ¤ten fÃ¼hren, kÃ¶nnen Warnungen und Fahndungshinweise so verloren gehen.â€‹

Auslieferung nach Ã–sterreich angeordnet

Noori sitzt heute im Londoner GefÃ¤ngnis Wandsworth. Ein britisches Gericht ordnete seine Auslieferung nach Ã–sterreich an, weil er seine frÃ¼here Festnahme und das Verfahren bei Vernehmungen verschwiegen hatte. Eine britische Richterin stufte ihn als â€žflÃ¼chtigâ€œ ein. Die Entscheidung wurde angefochten; eine Berufung droht den Vollzug der Auslieferung zu verzÃ¶gern.

Das britische Innenministerium betonte, dass Aufenthaltsrechte entzogen werden kÃ¶nnen, wenn sie durch falsche Angaben oder Verschweigen wesentlicher Informationen erlangt wurden. Noch nicht bekannt ist jedoch, welche konkreten PrÃ¼fungen im Asylâ€‘ und spÃ¤teren Aufenthaltsverfahren in GroÃŸbritannien vorgenommen wurden und ob bei seiner Ausreise aus Ã–sterreich bereits ein rechtskrÃ¤ftiges Urteil oder nur ein laufendes Verfahren vorlag.