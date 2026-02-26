Beate Meinl-Reisinger

Wozu gÃ¶nnt sich Ã–sterreich ein AuÃŸenministerium mit teurer Ministerin Beate Meinl-Reisinger, wo es doch BrÃ¼ssel gibt?

Foto: Regina Aigner / BKA

Bundesregierung

26. Feber 2026 / 07:14 Uhr

NeutralitÃ¤t, Ukraine, Einwanderung: AuÃŸenpolitischer Bericht blamiert Regierung

Bei der Nationalratssitzung gestern, Mittwoch, wurde die Misere der Ã¶sterreichischen AuÃŸenpolitik offensichtlich: Es gibt sie gar nicht.

Regierung: EU-Einbindung als Sicherheitsgarantie

Denn der AuÃŸen- und Europapolitische Bericht 2024 der Bundesregierung zeichnet das Bild einer fest an BrÃ¼ssel geketteten Republik. Er stellt die europÃ¤ische Integration als zentrales Fundament Ã¶sterreichischer AuÃŸenpolitik dar.


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Im Mittelpunkt stehen die UnterstÃ¼tzung bei EU-Reform- und Erweiterungsprozessen, die Mitgestaltung â€“ nicht Ablehnung! â€“ des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts, die klare politische Verurteilung des russischen Angriffs gegen die Ukraine sowie Ã–sterreichs Engagement in UNO, OSZE und anderen multilateralen Foren.

Ukraine-Beitritt als geopolitische Weichenstellung

Ein wesentlicher Punkt des Berichts ist die Perspektive eines EU-Beitritts der Ukraine. Die Regierung verweist dabei auf Reformfortschritte in Kiew und die strategische Bedeutung einer europÃ¤ischen Perspektive fÃ¼r die Stabilisierung Osteuropas.

Die FPÃ– hingegen sieht darin erhebliche Risiken. AuÃŸenpolitik-Sprecherin Susanne FÃ¼rst sprach im Nationalrat von einem â€žHimmelfahrtskommandoâ€œ. Ein Beitritt wÃ¼rde die finanziellen Belastungen weiter erhÃ¶hen, den Wettbewerbsdruck fÃ¼r die Landwirtschaft verstÃ¤rken und sicherheitspolitische Spannungen in die EU tragen.

Einwanderung und Asyl: Unterschiedliche Bewertungen

Der Bericht verteidigt den neuen EU-Asyl- und Migrationspakt als Schritt zu mehr Koordination, schnelleren Verfahren und besserem AuÃŸengrenzschutz. Ziel sei es, irregulÃ¤re Migration zu reduzieren und Verantwortung innerhalb der EU gerechter zu verteilen.

FÃ¼rst widerspricht dieser Darstellung. Der Pakt legalisiere illegale Migration, statt sie zu stoppen. Die Regierung beschÃ¶nige strukturelle Probleme und stelle europÃ¤ische SolidaritÃ¤t Ã¼ber nationale SouverÃ¤nitÃ¤t. Ãœberhaupt entpuppt sich Ã–sterreich als â€žErfÃ¼llungsgehilfe BrÃ¼sselsâ€œ.

ZensurvorwÃ¼rfe gegen EU-Institutionen

Ein weiterer Streitpunkt betrifft VorwÃ¼rfe aus den USA, wonach die EuropÃ¤ische Kommission Druck auf groÃŸe Online-Plattformen ausgeÃ¼bt habe. Dabei geht es nicht um strafbare Inhalte, sondern â€žum legitime Kritik an der Migrationspolitik, den Kurs der EU oder den Genderwahnâ€œ, so FÃ¼rst.

â€žSogar Mark Zuckerberg hat vor dem US-Kongress ausgesagt, wie massiv seine Plattform unter Druck gesetzt wurde. Wenn diese VorwÃ¼rfe haltlos wÃ¤ren, mÃ¼sste es einen Aufschrei aus BrÃ¼ssel geben. Aber man schweigt und hofft, dass es niemand bemerkt.â€œ

NeutralitÃ¤t und sicherheitspolitische Ausrichtung

Ã–sterreich bekennt sich zu den mittlerweile umstrittenen internationalen Organisationen einschlieÃŸlich Klima-Initiativen. Wohl auch zur militÃ¤rischen NeutralitÃ¤t, beteiligt sich aber dennoch aktiv an zivilen und militÃ¤rischen EU-Missionen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

WÃ¤hrend die Regierung dies als verantwortungsbewusste SolidaritÃ¤t versteht, sieht die FPÃ– darin eine schleichende AushÃ¶hlung der NeutralitÃ¤t. FÃ¼r FÃ¼rst ist klar: Die Regierung opfert dabei die Interessen der Ã–sterreicher.


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