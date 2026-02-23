Akademikerball in der Hofburg: Kleinere Demos, doch Kritik an PolizeifÃ¼hrung

Gegen den Akademikerball in der Wiener Hofburg finden regelmÃ¤ÃŸig linksextreme Proteste statt, auch heuer war es wieder so weit â€“ allerdings werden die Gegenveranstaltungen von Jahr zu Jahr kleiner. Info-Direkt-Chefredakteur Michael ScharfmÃ¼ller erklÃ¤rt, warum die â€žAntifaâ€œ-Szene sich vor dem traditionellen Ball immer weniger blicken lÃ¤sst und kritisiert die PolizeifÃ¼hrung.
â€žAntifaâ€œ ist sich seit Jahren nicht mehr grÃ¼n
Anders als bei den massiven Ausschreitungen im Jahr 2014, bei denen letztlich ein Sachschaden in HÃ¶he von einer Million Euro entstand, fielen die Proteste in den vergangenen Jahren kleiner aus. Auch am vergangenen Freitag waren die Demonstrationen Ã¼berschaubar. Seit der Corona-Zeit und der Israel-PalÃ¤stina-Frage sei das linksextreme Lager zerstritten, so ScharfmÃ¼llers Argumentation.
Kritik an der PolizeifÃ¼hrung
Trotzdem Ã¼bt er Kritik â€“ und zwar an der Polizei. Deren FÃ¼hrung habe es nicht geschafft, den Ballbesuchern eine ungestÃ¶rte Anreise zu ermÃ¶glichen. Die mit Taxis angereisten Ballbesucher seien nicht Ã¼ber den Heldenplatz zum Balleingang geleitet, sondern teilweise im Kreis geschickt worden.
GefÃ¤hrliche Situation fÃ¼r RTV-Team
Ein RTV-Team wurde sogar am Ballhausplatz von der Polizei abgewiesen. In der darauffolgenden â€žkleinen Irrfahrtâ€œ kam es dann zu einer gefÃ¤hrlichen Szene: Der RTV-Bus wurde am Michaelerplatz von â€žAntifaâ€œ-Extremisten umstellt. Schlimmeres konnte dabei von der Polizei verhindert werden.
Versagen von Polizei und Innenressort â€“ was ist der Grund?
Diese Begebenheit zeige jedoch, dass durch das unkoordinierte Vorgehen der PolizeifÃ¼hrung nicht nur Ballbesucher, sondern auch PolizeikrÃ¤fte unnÃ¶tig in Gefahr gebracht worden seien, so ScharfmÃ¼ller. Dabei stelle sich die Frage, ob die PolizeifÃ¼hrung im Innenministerium und in der Stadt Wien nicht fÃ¤hig sei, solche EinsÃ¤tze reibungslos abzuwickeln â€“ oder ob der politische Wille dazu fehle.
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