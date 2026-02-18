Heinzlmaier: â€žIch wurde FPÃ–-WÃ¤hler, als die SPÃ– plemplem wurdeâ€œ

Die Menschen hÃ¶ren ihm zu, sind begeistert, glauben ihm! Der Sozialforscher und Politik-Kommentator Bernhard Heinzlmaier fÃ¼llt bei seinen VortrÃ¤gen derzeit alle SÃ¤le. So auch gestern, Dienstag, in der GroÃŸfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf, wo Heinzlmaier auch erzÃ¤hlte, dass er als WÃ¤hler von der SPÃ– zur FPÃ– konvertierte, â€žals die Sozialdemokraten plemplem wurdenâ€œ, und warum sein KÃ¼hlschrank voll mit MÃ¼ller-Milch-Produkten ist.Â

â€žIch kÃ¶nnte mir das Leben einfacher machenâ€œ

â€žIch kÃ¶nnte mir das Leben einfacher machenâ€œ, sagte Heinzlmaier in einer kurzen Replik auf das, was ihm angetan wurde, als er sich als Blauer zu erkennen gab. Man habe ihn aus allen Unis verjagt und die Staatsanwaltschaft brauchte ein Jahr, um festzustellen, dass es nach sechs Anzeigen (!) wegen Tragens eines T-Shirts, das den Linken nicht passte, keinen Anfangsverdacht einer verbotenen Tat gibt.

Gravierende Probleme

Was der bekannte Sozialforscher, der in der Angerer StraÃŸe in Wien-Floridsdorf aufgewachsen ist, zu sagen hat, untermalt er mit Fakten. Die Teuerung, der Krieg in der Ukraine und die Gewalt im Ã¶ffentlichen Raum seien die dringendsten Probleme der Zeit, zÃ¤hlte Heinzlmaier auf. 80 Prozent der Frauen hÃ¤tten Angst, nach Einbruch der Dunkelheit nachhause zu gehen. Diese gravierenden Probleme zu lÃ¶sen, traue die BevÃ¶lkerung der Verlierer-Ampel nicht zu.

Verlierer-Ampel zieht gesamte Politik in die Tiefe

74 Prozent hÃ¤tten generell kein Vertrauen mehr in die Politik. Die derzeitige Regierung aus Ã–VP, SPÃ– und Neos wÃ¼rden die gesamte Politik in die Tiefe ziehen. Die Menschen hÃ¤tten immer mehr den Eindruck, dass die drei Figuren, Kanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger nichts zusammenbringen wÃ¼rden. Besonders dramatisch sehe es fÃ¼r die Ã–VP aus, die bei den WÃ¤hlern unter 30 nur noch bei sieben Prozent liegen wÃ¼rde.

Auch Bader-Meinhof-Bande kein eigetragener Verein

Den Linksextremismus bezeichnete Heinzlmaier als echte Gefahr fÃ¼r die Demokratie. In ihrem vorgeblich antifaschistischen Kampf wÃ¼rde zum Beispiel die â€žAntifaâ€œ vor Angriffen auf Subjekte und Objekte nicht zurÃ¼ckschrecken, um einen Umsturz im Staat herbeizufÃ¼hren. Dass SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer die linksextreme â€žAntifaâ€œ als Organisation nicht kennen wolle, wÃ¤re schier unglaublich. Auch die â€žRote Armee Fraktionâ€œ der Bader-Meinhof-Bande oder die Mafia in Italien seien kein eingetragener Verein.

KÃ¼hlschrank ist voll mit MÃ¼ller-Milch-Produkten

Als weitere Gefahr fÃ¼r die Demokratie sieht Heinzlmaier die Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs), â€ždie zwar nicht in der Regierung sitzen, aber von dieser finanziert werdenâ€œ. Die grÃ¶ÃŸte NGO in Ã–sterreich wÃ¤re die Caritas – und die lebe vom Asyl. Wie NGOs agieren, zeige ein Beispiel aus Deutschland, wo es eine linke NGO-Kampagne gegen MÃ¼ller Milch gebe, weil sich der Chef des Unternehmens, ein CDU-WÃ¤hler, mit AfD-Chefin Alice Weidel getroffen hat.

â€žMein KÃ¼hlschrank ist seither voll mit MÃ¼ller-Milch-Produkten – aus SolidaritÃ¤t zum Unternehmenâ€œ, sagte Heinzlmaier, der darauf aufmerksam machte, zu achten, wem man sein Geld spendet. Die Menschen bei den NGOs seien nÃ¤mlich nicht nur gute Menschen, sie wÃ¼rden auch davon leben.