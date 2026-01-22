Ã–H bietet Rechtshilfeberatung durch linksextreme â€žRote Hilfeâ€œ

Seit Jahren treibt die linksextreme â€žRote Hilfeâ€œ auch an heimischen UniversitÃ¤ten ihr Unwesen â€“ wie berichtet, wird sie gerne von der Ã–sterreichischen HochschÃ¼lerschaft (Ã–H), der Zwangsvertretung aller Studenten, empfohlen. Auf Instagram bewirbt die Ã–H nun einen â€žRechtshilfe-Workshopâ€œ des Vereins. Die FPÃ– fordert Konsequenzen angesichts dieser Zweckentfremdung der Ã–H-ZwangsbeitrÃ¤ge der Studenten.

Kostenlose Rechtshilfe fÃ¼r Extremisten

â€žDas Antifa-Referat organisiert zusammen mit der Roten Hilfe Wien einen kostenlosen Rechtshilfeworkshop, um dich Ã¼ber deine Rechte und Pflichten im politischen Kontext zu informierenâ€œ, hatte die Ã–H Uni Wien verkÃ¼ndet. Am morgigen Freitag soll es dann so weit sein: Um 17.00 Uhr kann man sich dort gratis beraten lassen â€“ auch wenn das mit dem Alltag der Studenten nur wenig zu tun hat.

Ã–H soll Studenten unpolitisch vertreten

â€žAbsolut inakzeptabelâ€œ sei es, dass die Ã–H an der UniversitÃ¤t Wien die PflichtbeitrÃ¤ge der Studenten dafÃ¼r verwende, linksextreme Strukturen zu unterstÃ¼tzen und politisch einseitige Veranstaltungen zu organisieren, zeigte sich FPÃ–-Studentensprecher Manuel Litzke empÃ¶rt. Die Ã–H habe den gesetzlichen Auftrag, alle Studenten zu vertreten â€“ nicht, sie politisch zu indoktrinieren oder extremistischen Organisationen eine BÃ¼hne zu bieten, stellte der Nationalratsabgeordnete klar.

â€šPolitischer Kontextâ€˜ irritiert

Dass die Veranstaltung explizit in einem â€žpolitischen Kontextâ€œ stattfinden soll, empfinden die Freiheitlichen als besonders problematisch. Hier gehe es offensichtlich nicht um neutrale Rechtsinformation, sondern um die Vorbereitung auf Auseinandersetzungen mit politisch Andersdenkenden, merkte Litzke an.

Verflechtungen zwischen Ã–H und Extremisten offenlegen

Der freiheitliche Studentensprecher hat eine klare Forderung: die sofortige Offenlegung aller finanziellen und organisatorischen Verflechtungen zwischen der Ã–H Uni Wien und extremistischen Organisationen. Dazu zÃ¤hlt auch Kritik an MaÃŸnahmen von SPÃ–-Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner:

Studenten haben ein Recht darauf, dass ihre BeitrÃ¤ge fÃ¼r Service, Beratung und Interessensvertretung verwendet werden und nicht fÃ¼r ideologische Experimente der linken Ã–H-FunktionÃ¤re.

FÃ¼r Litzke steht fest:

Wer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wirklich ernst nimmt, darf keine NÃ¤he zu linksextremen Organisationen pflegen. Die Ã–H Uni Wien muss sich endlich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.