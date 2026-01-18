Messehalle in Klagenfurt brodelte, aber fÃ¼r â€žKroneâ€œ war Applaus nicht â€žtosendâ€œ

War die Kronen Zeitung gestern, Samstag, beim Neujahrstreffen der FPÃ– in der Messehalle Klagenfurt gar nicht dabei? Deren Chefredakteur Klaus Herrmann wohl nicht, denn sonst hÃ¤tte er die Stimmung der 5.000 GÃ¤ste ganz anders beschrieben.Â

â€žHerbert, Herbert!â€œ-SprechchÃ¶re

Nach Herrmanns Wahrnehmung war der Applaus nach der Rede von Parteichef Herbert Kickl nicht â€žtosendâ€œ, weil er – wÃ¶rtlich – â€žnicht als Regierungschef, sondern als ewiger KÃ¤mpfer ums Kanzleramt auftratâ€œ. War die Krone auf einer anderen Veranstaltung? TatsÃ¤chlich, und das berichteten auch andere System-Medien, wurde Kickl mit â€žHerbert, Herbert!â€œ-SprechchÃ¶ren auf die BÃ¼hne geklatscht. Oe24 schrieb zum Beispiel:Â

Nach 70 Minuten Redezeit wurde Kickls Rede mit Standing Ovations beendet – und mit “Immer vorwÃ¤rts FPÃ–”, dem neuen Lied der John-Otti-Band.

Der Kronen Zeitung passte die groÃŸartige Begeisterung fÃ¼r einen Mann, der lieber auf die Volkskanzlerschaft verzichtete, als die WÃ¤hler zu verraten, nicht ins Bild ihrer Berichterstattung.Â

Krone schrieb Ende der FPÃ– herbei

Im Jahr 2019 sah das Kleinformat die â€žFPÃ– am Ende!â€œ – und teilte das ihren Lesern auf der Titelseite auf schwarzen Hintergrund mit, das wohl das Sterben der Partei symbolisieren sollte. Am 7. August 2022 schrieb die Kronen Zeitung Ã¼ber einen angeblichen Selbstmordversuch samt angeblichem Abschiedsbrief des damaligen Mitarbeiters im Freiheitlichen Parlamentsklub, Hans-JÃ¶rg Jenewein.

Der Artikel, verfasst von Christoph Budin, war in der Folge vom Presserat verurteilt worden, und die Richterin fragte im Prozess gegen die Kronen Zeitung, ob in diesem Bericht zumindest die Namen stimmen wÃ¼rden. Denn tatsÃ¤chlich hatte es keinen Suizidversuch, keinen Abschiedsbrief und auch keine â€“ wie die Krone damals behauptete â€“ Ex-Frau Jeneweins gegeben.Â

100.000 Euro Strafe fÃ¼r “erfundenen Abschiedsbrief”?

Wie berichtet, soll dieser Tiefpunkt des Journalismus der Kronen Zeitung 100.000 Euro Strafe eingebracht haben. Zu dieser Behauptung von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker schwieg die Chefredaktion der Zeitung, der betroffene Redakteur, Christoph Budin, tat dies damit ab, dass es sich dabei um eine â€žlÃ¤cherliche Aussageâ€œ handle.Â

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