Pilnacek-Ausschuss startet: Baggerfahrer vom Leichen-Fundort und Polizisten sagen aus

Nach langen VerzÃ¶gerungen startet am kommenden Mittwoch der lange erwartete Untersuchungsausschuss zum Tod des frÃ¼heren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Fast neun Monate lang wurde Ã¼ber Einsetzung, Befugnisse und Zeugenlisten gestritten, nun nimmt der von der FPÃ– initiierte Ausschuss offiziell seine Arbeit auf.

MysteriÃ¶se UmstÃ¤nde und ein schlimmer Verdacht

Ziel ist es, mÃ¶gliche Ungereimtheiten rund um die Ermittlungen nach Pilnaceks Tod aufzuklÃ¤ren. Die Freiheitlichen â€“ im Ausschuss vertreten durch die Mandatare Christian Hafenecker und Susanne FÃ¼rst â€“ vermuten, dass es zu Vertuschungen durch Ã–VP-nahe Beamte gekommen sein kÃ¶nnte. Teilweise ist sogar von einem mÃ¶glichen Verbrechen die Rede.

Lokalaugenschein an Fundort

Zum Auftakt am 14.â€¯JÃ¤nner findet auf Antrag Hafeneckers ein Lokalaugenschein in Rossatz (NiederÃ¶sterreich) statt â€“ genau dort, wo Pilnacek am 20.â€¯Oktoberâ€¯2023 tot in einem Donau-Seitenarm entdeckt wurde. Laut Obduktionsbericht war der einst mÃ¤chtigste Justizbeamte ertrunken, wobei die ErmittlungsbehÃ¶rden keinen Hinweis auf Fremdverschulden fanden und den Fall als Unfall oder Suizid eingestuften.

Auch Spitzenpolitiker sollen aussagen

Der erste Zeuge, der am 15.â€¯JÃ¤nner im Parlament aussagen wird, ist ein Baggerfahrer der ViaDonau GmbH, der die Leiche entdeckt hatte. Ihm folgen vier Polizeiinspektoren, die am Tatort im Einsatz waren und Ã¼ber ihre Beobachtungen berichten sollen. Obwohl die FPÃ– auch hochrangige Politiker wie den frÃ¼heren Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Gerhard Karner (beide Ã–VP) oder der grÃ¼nen Ex-Justizministerin Alma ZadiÄ‡ laden mÃ¶chte, beginnt die Befragungsreihe mit diesen Zeugen aus dem Umfeld des Fundortes.

RÃ¤tsel um Obduktion soll gelÃ¶st werden

Besonders brisant dÃ¼rfte der Sitzungstag am 29.â€¯JÃ¤nner werden: Neben der GemeindeÃ¤rztin von Rossatz wird auch die zustÃ¤ndige StaatsanwÃ¤ltin aus Krems â€“ intern â€žSchnuckiâ€œ genannt â€“ befragt. Beide Frauen sollen klÃ¤ren, wie es zur Entscheidung Ã¼ber die Obduktion kam. Laut Aussagen in einem anderen Verfahren soll die Ã„rztin die Obduktion gegen den Widerstand von Polizisten und sogar der StaatsanwÃ¤ltin selbst durchgesetzt haben. SchlieÃŸlich wurde die Untersuchung aber doch angeordnet.

Sobotka-Mitarbeiterin hatte Pilnacek als letzte lebend gesehen

Ebenfalls von Interesse ist die Zeugenliste fÃ¼r Mitte Februar. Am 11.â€¯Februar sollen Pilnaceks LebensgefÃ¤hrtin sowie eine enge Mitarbeiterin des damaligen NationalratsprÃ¤sidenten Wolfgang Sobotka aussagen. Diese Sobotka-Vertraute soll Pilnacek nach einer Trunkenheitsfahrt vom Polizeiposten abgeholt und nach Hause gebracht haben â€“ als wohl letzte Person, die ihn lebend gesehen hat. Tags darauf stehen der frÃ¼here Politiker und Autor Peter Pilz sowie ein Journalist auf dem Befragungsplan.