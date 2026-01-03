Top-Job fÃ¼r nÃ¤chste Ex-Ministerin sorgt fÃ¼r Unmut – auch in der Ã–VP!

Die ehemalige SPÃ–-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid wird – wie Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÃ–) am 17. Dezember bekanntgegeben hat – GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Bundestheater-Holding. Mitten in der Postenschacher-AffÃ¤re um Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger sorgt die Bestellung fÃ¼r Unmut – bei Kulturschaffenden, aber auch in der Ã–VP.Â

SPÃ–-Politiker in Findungskommission

In der Kritik steht vor allem die â€žFindungskommissionâ€œ, die Hammerschmid aus 39 Bewerbern ausgesucht hat. In dieser Kommission saÃŸen etwa SPÃ–-Politiker und Bablers Sonder-Kulturberater Rudolf Scholten, aber auch die SPÃ–-nahe Ã–BB-Infrastruktur-VorstÃ¤ndin Silvia Angelo, die vor rund einem Jahr noch als SPÃ–-Ministerin gehandelt wurde.

Keine Erfahrung im Theater

Nun steht der Verdacht im Raum, dass die Genossen krÃ¤ftig mitgeholfen haben, dass die frÃ¼here Rektorin der VeterinÃ¤rmedizinischen UniversitÃ¤t zu diesem begehrten und lukrativen Posten im Kulturbereich gekommen ist. SchlieÃŸlich kann man Sonja Hammerschmid bei bestem Willen nicht anheften, dass sie nationale und internationale Erfahrung mit Theater und Musiktheater hat. In der Ausschreibung wurde das aber explizit gefordert.Â

In der Ã–VP rumort es

Hat es unter den anderen 38 Bewerbern keinen gegeben, der diesen Anforderungen entsprochen hat? Kultur-Kenner sprechen bei dieser Posten-Besetzung von einer â€žwahren Farceâ€œ, und in der Ã–VP rumort es, weil die neuerliche Diskussion um den Verdacht des Postenschachers fÃ¼r sie zu einer Unzeit kommt. Steht doch genau deshalb ihr Klubobmann am 11. Februar vor Gericht.Â

Im “Postenschacher” weltmeisterlich

Wie berichtet, ist die Verlierer-Ampel beim “Postenschacher” geradezu weltmeisterlich. Ex-Ã–VP-Arbeitsminister Martin Kocher wurde so Nationalbank-Gouverneur, Ex-Ã–VP-Kanzler Karl Nehammer Bankdirektor in Luxemburg, Ex-Ã–VP-Finanzminister Magnus Brunner EU-Kommissar, Ex-Ã–VP-EU-Kommissar und Luxuspensionist Johannes Hahn bekam den Nebenjob als PrÃ¤sident des Generalrats der Ã–sterreichischen Nationalbank und die Ex-Ã–VP-Integrationsministerin Susanne Raab folgte mit 1. JÃ¤nner dem frÃ¼heren Ã–VP-Chef Michael Spindelegger als Generaldirektorin der Organisation ICMPD nach.Â

Lukrativer Job fÃ¼r Rendi-Wagner

Bei so viel schwarzer Ãœbermacht in Top-Jobs wÃ¤re es ja durchaus verstÃ¤ndlich, wenn die SPÃ– jetzt nachziehen will. Denn Ã¼ber den letzten internationalen – wirklich sehr lukrativen – Posten durfte sich SPÃ–-Chefin Pamela Rendi-Wagner freuen, als sie 2024 Direktorin des EuropÃ¤ischen Zentrums fÃ¼r die PrÃ¤vention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in Stockholm wurde.Â