Keine Essen-Tipps zu Neujahr: Van der Bellen wich auf Europa aus

â€žGansl oder Karpfen?â€œ, fragte BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen die Ã–sterreicher in seinem WeihnachtsgruÃŸ. Auf Essen-Tipps verzichtete er gestern, Donnerstag, bei seiner Neujahrs-Ansprache. Bei seinem Werben fÃ¼r einen â€žEuropa-Patriotismusâ€œ kÃ¶nnte vielen ZuhÃ¶rern aber auch ohne prÃ¤sidialem MenÃ¼plan schlecht geworden sein.

Europa nicht schlechtreden

Van der Bellen sagte, â€žlassen wir uns dieses Europa nicht schlechtredenâ€œ. Das klang fast so, als wolle der BundesprÃ¤sident jene Kritiker mundtot machen, die sich gegen die Kriegstreiber in BrÃ¼ssel aussprechen, gegen das nahezu grenzenlose Schulden machen, oder sich darÃ¼ber Ã¤rgern, dass die KorruptionsfÃ¤lle unter der Kommissions-PrÃ¤sidentin Ursula von der Leyen ein beÃ¤ngstigendes AusmaÃŸ erreicht haben.

Corona-Politik und Impfpflicht als Bruchlinie

Der BundesprÃ¤sident appellierte unter anderem dafÃ¼r, den Respekt fÃ¼r Andersdenkende und auch Grund- und Freiheitsrechte nicht infrage zu stellen. Dieser Aufruf kommt wohl Jahre zu spÃ¤t. Diese Worte vom Staatsoberhaupt hÃ¤tten sich viele in der Corona-Zeit gewÃ¼nscht. Zufall, dass die Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack ausgerechnet heute, Freitag, in der Kronen Zeitung das Thema aufgegriffen hat. Die Corona-Politik und die Impfpflicht seien eine Bruchlinie gewesen, sagte sie.Â

GroÃŸer politischer Fehler

RÃ¼ckblickend bezeichnete Prainsack die Impfpflicht in Ã–sterreich als â€žgroÃŸen politischen Fehlerâ€œ. AutoritÃ¤re Instrumente dÃ¼rften nicht eingefÃ¼hrt werden, wenn sie nicht durchsetzbar seien. Zudem habe die MaÃŸnahme Menschen abgeschreckt, die sich sonst hÃ¤tten impfen lassen. Eine umfassende Aufarbeitung der Corona-Zeit sei ausgeblieben â€“ dabei wÃ¤re ZuhÃ¶ren eine demokratische Pflicht gewesen.

Kompromiss als “Ã¶sterreichisches Kulturgut”

Prainsack sagte zudem, dass nur noch etwas mehr als die HÃ¤lfte der Ã–sterreicher mit dem politischen System zufrieden wÃ¤ren. Auf diese Demokratie-Krise ging Van der Bellen in seiner Neujahrs-Ansprache Ã¼berhaupt nicht ein. Vielmehr machte er einen Aufruf zu Reformen in Ã–sterreich und hob – wie schon zu Weihnachten – den Kompromiss als â€žÃ¶sterreichisches Kulturgutâ€œ hervor.

UnpopulÃ¤re Koalition verharrt in alten Mustern

Das Staatsoberhaupt blendete dabei erneut aus, dass es gerade dieser Konsens ist, der die mittlerweile unpopulÃ¤re Koalition in alten Mustern verharren lÃ¤sst. Und wenn die Regierung so weitermacht, kÃ¶nnte â€žKonsensâ€œ zum Unwort des Jahres 2026 gewÃ¤hlt werden.

Der Hinweis auf den notwendigen Kompromiss war auch schon der einzige Seitenhieb auf die Verlierer-Ampel, wÃ¤hrend die Politikwissenschaftlerin Prainsack von â€žkollektiver Ratlosigkeitâ€œ in der Politik sprach.