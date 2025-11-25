Ex-Asylheim-Leiter entlarvt ORF als gefÃ¤hrliches Sprachrohr fÃ¼r linke NGOs

Es gibt nicht wenige, die dem ORF Manipulation in der Berichterstattung Ã¼ber Corona vorwerfen. Nun wird dieser schwere Vorwurf auch im Zusammenhang mit der Migrationskrise erhoben. Und zwar von einem Mann, der hautnah am Geschehen war – vom Ex-Asylheim-Leiter von Traiskirchen, Franz SchabhÃ¼ttl.

Wie berichtet, schreibt SchabÃ¼ttl, mittlerweile in Pension, einen regelmÃ¤ÃŸigen Kommentar fÃ¼r den exxpress. Und da hat er zuletzt die NGOs, fÃ¼r die nur PublizitÃ¤t und Spenden gezÃ¤hlt hÃ¤tten, Geldverschwendung durch einen â€žahnungslosen FlÃ¼chtlingskoordinatorâ€œ und den Aktionismus des damaligen Traiskirchener BÃ¼rgermeisters Andreas Babler scharf attackiert.

Besonders perfide Beispiele

Gestern, Montag, stellte er die Meinungsfreiheit im ORF in Frage. DafÃ¼r dienten ihm zwei â€žbesonders perfide Beispieleâ€œ: Die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Kabarettisten Manfred Tisal als ORF-KÃ¤rnten-Mitarbeiter, der als “EU-Bauer” vom Villacher Fasching Bekanntheit erreicht hatte. Und die einseitige Berichterstattung in der ORF-Sendung â€žStÃ¶ckl Liveâ€œ Ã¼ber zehn Jahre “FlÃ¼chtlingskrise”.

Tisal, so SchabhÃ¼ttl, hÃ¤tte den Hut nehmen mÃ¼ssen, weil er in einem Kommentar Folgendes geschrieben hatte:

Is jo wohr. TagtÃ¤glich sehe ich von meinem Balkon, wie Asylanten mit Adidasschuhen, Nike-Leiberln und Diesel-Jeans, mit modernen Smartphones und nagelneuen Bikes diskutierend vorbeigehen. Mich frisst ein bisschen der Neid. Nicht weil ich das nicht habe, sondern weil sie es gratis bekommen.

Entfernung des “EU-Bauern” aus dem ORF

Wohlgemerkt, das sagte er nicht im ORF, sondern Tisal schrieb das in einem Kommentar. Es folgte eine anonyme Anzeige wegen angeblicher Verhetzung. Und die Entfernung aus dem ORF. In einem Schreiben, das SchabhÃ¼ttl vorliegt, soll der ORF als Entlassungsgrund das Schimpfen Ã¼ber den ORF genannt haben. Allerdings passe das zeitlich nicht zusammen, sagt SchabhÃ¼ttl. Zuerst wurde Tisal gefeuert – und erst dann habe er geschimpft. Das sei absolut nachvollziehbar, wenn jemandem die Existenz unter den FÃ¼ÃŸen weggerissen wird. Denn als Folge dieser ORF-Handlungsweise hÃ¤tten alle Veranstalter seine vertraglich fixierten Auftritte abgesagt.

Einzelner Syrer sollte vermitteln, alles sei in Ordnung

Wie schon bei Corona dÃ¼rfen Meinungen anscheinend nur dann gelten, wenn sie dem linken Mainstream entsprechen. So wunderte sich SchabhÃ¼ttl, als im RÃ¼ckblick zu “zehn Jahre FlÃ¼chtlingskrise” im ORF umfassend Ã¼ber die â€žzweifelhaften Segnungen der ungesteuerten Massenzuwanderung der letzten zehn Jahreâ€œ berichtet worden war. Bei â€žStÃ¶ckl Liveâ€œ sei ein einzelner Syrer, der im Jahr 2015 nach Ã–sterreich gekommen war, vor die Kamera gebeten worden.

Aus Liebe zum Islam konvertiert

Alle Stationen seines Weges wurden in allen Details gezeigt. Wo er zuerst gewohnt hatte, Beruf, Heirat mit einer Ã–sterreicherin, die aus Liebe zu ihm zum Islam konvertiert war, und ihrem gemeinsamen Kind. Diese Einzelperson von insgesamt 125.000 Syrern sollte zweifelsfrei den Eindruck erwecken, als wÃ¤re alles bestens.

Ã–sterreichern wird etwas vorgegaukelt

Der ehemalige Leiter des Asyl-Erstaufnahmezentrums Traiskirchen hat dazu eine klare Meinung: